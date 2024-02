Europa League in tv, ritorno spareggi: tocca a Milan e Roma. Dove vedere le partite

Milano, 21 febbraio 2024 – Dopo una settimana è già tempo di tornare in campo per Roma e Milan nel ritorno degli spareggi per gli ottavi di Europa League. I rossoneri, che in campionato hanno battuto il Frosinone con un secco 3-0, attendono in casa il Feyenoord. La squadra di De Rossi all'andata ha strappato un pari dopo una partita molto combattuta: Igor Paixao nel recupero del primo tempo aveva portato in vantaggio gli olandesi, ma nella ripresa ci ha pensato Romelu Lukaku a pareggiare i conti. Il Milan, dopo la debacle di Monza, vola in Francia per il ritorno con il Rennes, la squadra di Pioli però ha già un piede e mezzo agli ottavi visto il 3-0 dell'andata. Nelle altre sfide, interessante anche l'incontro tra Friburgo e Lens che all'andata è finita 0-0, ma anche quella tra Olympique Marsiglia e Shakthar Donetsk, con i francesi che hanno appena esonerato Gennaro Gattuso e sono reduci dal 2-2 dell'andata.

La Roma attende il Feyenoord in un Olimpico sold out

Oltre 67 mila spettatori previsti, tanto che la società ha deciso di mettere a disposizione dei tifosi locali anche altri tagliandi nel settore che solitamente viene destinato alla tifoseria ospite. Per la Roma, per i giocatori, sarà un colpo d'occhio bellissimo, ma anche "una responsabilità in più" per usare le stesse parole del tecnico Daniele De Rossi in conferenza stampa. L'appuntamento è per domani, giovedì 22 febbraio alle ore 21. Dopo il mini turnover di Frosinone, De Rossi si affiderà per dieci undicesimi agli uomini di Rotterdam, insomma i titolarissimi. In attacco torna Dybala con Lukaku ed El Shaarawy. A centrocampo assente Bove per squalifica, dunque spazio a Paredes, Pellegrini e Cristante. In difesa non ci sarà Huijsen che è fuori dalla lista Uefa. Centrali agiranno Mancini e Llorente con Smalling e N’Dicka in panchina. Terzini Spinazzola e Karsdorp. Tra i pali di nuovo Svilar che, di fatto, ha superato nelle gerarchie Rui Patricio.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Timber, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paixao

Il Milan in Francia per dimenticare Monza

Dopo la bruttissima trasferta in campionato contro il Monza, dove la squadra di Pioli ha perso 4-2, ora la testa deve tornare all'Europa League. La base di partenza per questo ritorno degli spareggi per gli ottavi è la migliore: 3-0 all'andata e ora il Rennes deve davvero fare la partita della vita. Dopo il turnover di Monza, Pioli si presenterà al Roazhon Park con i titolarissimi, ma attenzione a non sottovalutare una squadra che in casa sta mettendo in difficoltà chiunque, soprattutto in Ligue 1. Tornano Giroud e Leao dal primo, con Loftus-Cheek che agirà sempre in trequarti, dall'altra parte attenzione ai massimi in particolare per Terrier e Kalimuendo, i due terminali offensivi. Appuntamento per le ore 18:45, di seguito le probabili formazioni.

Rennes (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Tutti i match

Giovedì 22 febbraio ore 18.45

Friburgo - Lens

Rennes - Milan

Tolosa - Benfica

Qarabag - Braga

Giovedì 22 febbraio ore 21

Sparta Praga - Galatasaray

Sporting - Young Boys

Olympique Marsiglia - Shakhtar Donetsk

Roma - Feyenoord

Dove vedere l'Europa League in tv

Tutte le partite della UEFA Europa League 2023/2024 possono essere seguite sia su Sky Sport (Sky Sport 252, Sky Sport Uno o Sky Sport 4K), ma anche tramite diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go. Inoltre, disponibile anche in chiaro su TV8.