Roma-Bayer Leverkusen: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 1 maggio 2024 - La Roma sopravvive senza una sconfitta alla trasferta di Napoli, ma non ha spazio per respirare. Nella giornata di domani si gioca il primo episodio della semifinale di Europa League all'Olimpico, dove ad attendere i giallorossi ci saranno i freschi Campioni di Germania del Bayer Leverkusen, squadra a caccia di vendetta sportiva dopo che lo scorso anno, proprio in questo stesso turno, furono eliminati dalla formazione capitolina.

Daniele De Rossi non guarda però a quanto raggiunto da Mourinho lo scorso anno e prova a costruire la propria storia sulla panchina della Roma. Contro il Napoli i giallorossi hanno mostrato qualche piccola mancanza fisica, ma hanno mostrato quanta qualità ci sia a disposizione della rosa romanista. I capitolini hanno infatti sofferto molto la maggiore energia dei partenopei, ma sono riusciti prima a sbloccare il risultato, poi a ritrovare il pareggio quando questi avevano momentaneamente ribaltato il risultato. Il gol ritrovato da Abraham è una delle notizie più liete della stagione, dopo un anno tra infermeria e riabilitazione, l'inglese si è tolto di dosso la soddisfazione della rete e ora si candida ad essere protagonista anche in Europa. Per la sfida ai tedeschi dovrebbe infatti tornare a disposizione Lukaku, ma è improbabile pensare che abbia nelle gambe già i 90 minuti, e quindi un eventuale staffetta con l'inglese o Azmoun, quest'ultimo grande ex della sfida, potrebbe essere una delle chiavi per il successo romanista.

Dall'altra parte della barricata c'è però una squadra che sotto la guida sapiente di Xabi Alonso ha disimparato la sconfitta. In questa stagione infatti per la squadra guidata dal tecnico spagnolo in 46 partite ancora la casella dei ko recita quota 0, mentre si parla di ben 38 vittorie tra Bundesliga, Coppa di Germania ed Europa League. L'ultimo ko le aspirine lo hanno patito ormai il lontano 27 maggio scorso, quando caddero contro il Bochum nell'ultima giornata di Bundesliga. Da allora un volta faccia incredibile e una cavalcata epica, trionfale verso il primo storico campionato tedesco della squadra di proprietà della nota casa farmaceutica tedesca. Prestazioni eccellenti che avevano portato l'ex centrocampista di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco, sui taccuini di tutti i grandi club d'Europa, ma che ha sorpresa si sono dovuti accontentare di un no come risposta, vista la scelta del tecnico di guidare il club della Renania anche nella prossima stagione. Tra i giocatori da tenere maggiormente d'occhio in casa tedesca c'è senza dubbio Florian Wirtz, talentuosissimo trequartista tedesco classe 2003, già titolare con la Nazionale maggiore e autore di una stagione magnifica, condita da 17 gol e 19 assist, molti di questi all'indirizzo di Victor Boniface, arrivato in estate dal Belgio e capocannoniere della squadra con 18 marcature. C'è un ex Roma anche in casa tedesca, anche in questo caso un attaccante, si tratta di Patrick Shick, pagato 42 milioni dai giallorossi, ma mai sbocciato sulle sponde del Tevere, per poi essere ceduto a 27 milioni proprio alle aspirine.

A dirigere la sfida tra Roma e Bayer Leverkusen sarà il fischietto francese François Letexier che sarà coadiuvato dagli assistenti, i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre Jerome Brisard e Willy Delajod, anche loro transalpini saranno al Var. Rade Obrenovic, sloveno, ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Per il direttore di gara bretone sarà il terzo incrocio di carriera con i capitolini, entrambi i precedenti in questa stagione di Europa League, in occasione del ko contro lo Slavia Praga (2-0) e del successo casalingo agli ottavi contro il Brighton (4-0); stesso numero di sfide dirette con le aspirine e stesso score nei precedenti con i tedeschi con un successo e una sconfitta dei rossoneri. In totale si tratterà della ventinovesima direzione stagionale per il direttore di gara, la quarta in questa Europa League, a cui aggiunge 6 partite di Champions League, la Supercoppa Uefa, 14 sfide di Ligue 1, 2 di Coppa di Francia e 2 di Ligue 2.

Probabili formazioni

Per battere la formazione tedesca servirà la miglior Roma possibile e Daniele De Rossi a puntare su tutte le sue pedine più preziosi. Davanti a Svilar troveranno posto Mancini e Smalling nella zona centrale della difesa, mentre sulle corsie a sinistra Spinazzola è in vantaggio per il ruolo da titolare rispetto ad Angeliño. A destra invece Llorente è in vantaggio su Karsdorp nel ruolo di sostituto di Çelik, questo squalificato dopo il rosso rimediato nella sfida di ritorno contro il Milan. A centrocampo torna Paredes insieme a Cristante e Pellegrini. In attacco Lukaku dovrebbe riuscire a recuperare per giocare da titolare almeno una porzione di partita, sostenuto sulle fasce da Dybala ed El Shaarawy.

Xabi Alonso sceglie la difesa a 4 in maniera quasi speculare a De Rossi per la sfida dell'Olimpico. Davanti al capitano Hradecky tra i pali, Kossonou e Tah dovrebbero comporre il duo dei centrali con Tapsoba invece in panchina. Sulle fasce Stanisic e Hincapié occuperanno le corsie. Xhaka e Palacios comporranno la cintura mediana mentre in zona offensiva il tecnico spagnolo cala tutti i suoi giocatori di maggior talento. Writz agirà al centro della trequarti supportato da Frimpong e Grimaldo sulle fasce, mentre Boniface sarà il riferimento offensivo.

Roma (4-3-3): Svilar; Llorente, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Stanisic, Kossounou, Tah, Hincapié; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Boniface. All. Xabi Alonso.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Bayer Leverkusen dello stadio Olimpico, valevole per la semifinale di andata di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 2 maggio 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sul satellite sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 253. La partita sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. La partita sarà però disponbile in streaming anche su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20.45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Aldo Serena, su Dazn ci carà invece Pierluigi Pardo a commentare il match dell'Olimpico, mentre la Rai ha selezionato Stefano Bizzotto e Lele Adani per raccontare l'incontro delle semifinali europee.