Semifinali Europa League, Roma-Bayer Leverkusen e Marsiglia-Atalanta: segui la diretta

Roma, 2 maggio 2024 – È la notte delle semifinali d’andata di Europa League. E il calcio italiano è grande protagonista. La strada verso l’ultimo atto di Dublino è ormai arrivata agli sgoccioli e per Roma e Atalanta c’è ancora un ultimo scoglio da superare.

I giallorossi affrontano allo stadio Olimpico il Bayer Leverkusen, neo campione di Germania. È la riedizione della semifinale dello scorso anno, vinta proprio dalla Roma all’epoca guidata da Mourinho. I tedeschi stanno vivendo una stagione magica e con in panchina Xabi Alonso non hanno ancora perso una partita. Ma la Roma con De Rossi ha cambiato marcia e può giocarsi con fiducia tutte le sue carte per tornare in finale di Europa League.

L’Atalanta è di scena sul campo dell’Olympique Marsiglia. I nerazzurri, dopo aver eliminato contro ogni pronostico il Liverpool, cercano il pass per una finale storica. La squadra di Gasperini arriva al momento clou della stagione in grande forma e si presenta allo scontro con i francesi da favorita.

Roma-Bayer Leverkusen live

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi.

Bayer Leverkusen (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapié; Wirtz, Adli, Grimaldo. Allenatore: Xabi Alonso.

Marsiglia-Atalanta, la diretta

Marsiglia (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Henrique. Allenatore: Jean-Louis Gasset.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.