Roma-Brighton: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 6 marzo 2024 - Dopo essere sopravvissuta al thriller dei calci di rigore contro il Feyenoord, per la Roma è il momento di tornare a mettere il miglior vestito per tornare a ballare anche in campo internazionale. Nella giornata di domani, giovedì 7 marzo i giallorossi ospiteranno il Brighton per il primo episodio degli ottavi di finale di questa stagione di Europa League, in quello che molti hanno additato come il big match di questo turno della competizione. Calcio d'inizio fissato alle 18:45.

L'arrivo di De Rossi è stato un vero e proprio toccasana per questa squadra. I giallorossi hanno giovato enormemente dal ritorno all'Olimpico dell'ex capitano e ora sembrano prossimi a spiccare il volo. Il Campione del Mondo del 2006 è riuscito a dare al gruppo nuova convinzione nei propri mezzi, serenità e soprattutto continuità di risultati. Al netto infatti della sconfitta contro la schiacciasassi Inter, i capitolini hanno ottenuto una sequenza di risultati eccezionali. Il passaggio del turno in Europa League, con una sfida al cardiopalma, non ha ostacolato la risalita in campionato e ora i lupacchiotti sono a pochi passi dal completare la propria risalita, vedendo il quarto posto ad appena 4 punti di distanza, dopo essere diventati i primi inseguitori.

La quinta posizione potrebbe però diventare un tema per il proseguo della stagione: il prossimo anno ci sarà la rivoluzione delle tre competizioni Uefa per club, con la possibilità per uno dei top campionati di aggiungere uno slot extra per in Champions League per le proprie squadre. La Roma, al momento quinta, con un percorso continentale di livello potrebbe infatti garantire alla Serie A questa occasione, allargando di fatto la zona per la massima competizione europea. Tutto questo aggiunge pepe alla sfida, visto che di fronte alla formazione romana ci sarà una diretta concorrente, proveniente dalla Premier League, campionato che insieme a Bundesliga e Liga spagnola, contende al torneo nostrano le prime due posizioni del ranking di questa stagione, le quali darebbero questa chance la prossima stagione.

Questa logica ovviamente si impone anche a ruoli invertiti e per quanto De Zerbi possa amare il campionato italiano, difficilmente sacrificherà il proprio Brighton per permettere alla Serie A di averne un vantaggio. I Seagulls hanno bisogno di trovare continuità di rendimento e potrebbero sfruttare la coppa europea per ottenere nuovo slancio in campionato. Dopo aver infatti vinto il girone forse più complicato della competizione, dove ha superato il Marsiglia, l'Ajax retrocesso in Conference League e l'AEK Atene eliminato, la squadra del Sussex sta vivendo un'importante contrazione in Premier League. La squadra infatti staziona al nono posto e sebbene veda solo a 5 punti di distanza il Manchester United, prima squadra in posizione da coppe europee, è la mancanza di continuità a dare da pensare all'allenatore italiano. In casa Brighton non si vince due partite consecutive addirittura da novembre e si spera che il ritorno dell'Europa League possa aiutare ad accrescere l'autostima dei giocatori, così da ritrovare ritmo per il rush finale di stagione.

La Uefa ha desiganto il francese François Letexier per la direzione di Roma-Brighton, match valido per gli ottavi di finale di andata di Europa League. Il fischietto bretone sarà coadiuvato da un gruppo arbitrale tutto transalpino, composto dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre il quarto uomo sarà Pierre Gaillouste. Il VAR sarà Jérôme Brisard, l'AVAR Willy Delajod. Per il direttore di gara francese si tratta del secondo incrocio di carriera con la Roma, il primo risalente al ko esterno di questa stagione contro lo Slavia Praga, mentre non c'è nessuno incrocio antecedente con i Seagulls di Brighton. Nel complesso per Letexier si tratterà della ventunesima direzione stagionale, l'ottava in campo continentale. Interessante notare come di queste sette partite dirette in ambito internazionale, l'arbitro bretone sarà al quinto incrocio con una formazione italiana, di cui l'ultimo in ordine cronologico si è svolto a Roma, ed è stato il successo a sorpresa della Lazio sul Bayern Monaco.

Probabili formazioni

De Rossi non dovrebbe operare troppi cambi rispetto alla squadra vista in campioanto cotnro il Monza, almeno nella sua struttura. Senza Kristenesen a destra (fuori dalla lista Uefa oltre all'infortunio), davanti a Svilar potrebbe esere Çelik a occupare la corsia, con Spinazzola sul lato opposto. Ballottaggio al centro della difesa, con Mancini sicuro del posto e N'Dicka momentaneamente in vantaggio su Smalling per completare il reparto. A centrocampo non si tocca la triade composta da Cristante, Paredes e Pellegrini, così come non sembrano esserci dubbi sul tridente, il quale sarà composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Complici diverse assenze, nelle ultime partite De Zerbi ha leggermente variato il proprio assetto, affidandosi a una difesa a tre uomini. Contro i giallorossi ci si aspetta che il tecnico italiano possa seguire questa linea e davanti a Steele, preferito a Verbruggen, schierare la linea a tre composta dall'ex Fiorentina Igor, Dunk e Van Hecke. A centrocampo sarà Lamptey ad occupare la corsia di destra, mentre Estupiñan sarà sul lato opposto. In mediana Gross e Gilmour completano il reparto. Due assenze pesanti gravano però sul reparto avanzato, con il tecnico che dovrà fare a meno sia del fantasista Mitoma, sia del bomber Joao Pedro, giocherà così il classe 2004 Ferguson in attacco, supportato dai sudamericani Buonanotte ed Enciso, mentre l'ex Barça Ansu Fati è pronto a fare la differenza a gara in corso.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Brighton (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, Van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Estupinan; Buonanotte, Enciso; Ferguson. All. Roberto De Zerbi.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Brighton dello stadio Olimpico, valevole per la sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 7 marzo 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 248 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Dario Massara e Giancarlo Marocchi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Stefano Borghi.