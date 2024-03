Sporting-Atalanta alle 18.45, formazioni ufficiali: Gasperini punta su Lookman e Scamacca. Ottavo di Europa League in diretta

Lisbona, 6 marzo 2024 – Riparte da Lisbona l’avventura in Europa League dell’Atalanta. La squadra di Gasperini alle 18.45 affronta lo Sporting nella gara di andata degli ottavi. Non è una sfida inedita per quest’anno: le due formazioni infatti si sono già sfidate nel girone, con la vittoria in Portogallo per 2-1 dei nerazzurri e il pareggio (1-1) a Bergamo.

Sporting-Atalanta: segui il live

La Dea sta vivendo un periodo un po’ complicato in campionato, ma punta sull’Europa per ritrovare qualità e intensità dei giorni migliori. Serve quindi una partita di alto livello contro un avversario che sta guidando la classifica in patria. Gasperini ci crede, anche se non nasconde le difficoltà del momento: “Dovremo farci trovare pronti, purtroppo a causa di un calendario compresso affrontiamo questa partita senza quasi averla preparata. Lo Sporting è molto forte e rispetto a cinque mesi fa si è ulteriormente consolidato. Ora però si riparte”.

Le notizie in diretta