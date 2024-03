Sporting-Atalanta in tv, probabili formazioni e orario. Dove vedere l’ottavo di Europa League

Bologna, 5 marzo 2024 – L’Atalanta dovrà ritrovare la sua proverbiale intensità in Europa. Il trittico di partite in campionato, tutte ravvicinate, non ha dato frutti importanti con le sconfitte contro Inter e Bologna e il pareggio stentato con il Milan, ma ora riprende l’Europa League e la Dea affronterà un avversario conosciuto perché già affrontato, con successo, nella fase a gironi. Si parte mercoledì 6 marzo con l’andata degli ottavi di finale a Lisbona contro lo Sporting di Amorim, battuto in casa a ottobre al termine di una prestazione autorevole. Al ritorno, invece, fu uno a uno ma il risultato non ha pregiudicato il primo posto della Dea che ha saltato il turno di spareggio. Da adesso si fa sul serio, non si può più steccare e una Atalanta al massimo può anche sperare di andare fino in fondo. Il problema della squadra di Gasperini è che con il recupero contro l’Inter fissato il 28 febbraio si è intensificato oltremodo il calendario e con tutti avversari duri, non ultimo il Bologna che è passato in rimonta al Gewiss.

Probabili formazioni

Entrambe le squadre dovrebbero giocare con una difesa a numero dispari. I portoghesi scenderanno in campo con il 3-4-3 ed è soprattutto da centrocampo in su che la squadra di Amorim può far paura. In mezzo, per esempio, c’è l’ex Lecce Hjulmand, uomo di regia ma anche di incursioni, poi attenzione anche agli esterni Esgaio e Santos, mentre davanti molto temibile la coppia di ali formata da Concalves ed Edwards, con la punta Gyokeres terminale offensivo. Nell’Atalanta da valutare le condizioni della squadra reduce da un tour de force difficile con Milan, Inter e Bologna, due sconfitte e un pari, ma Gasperini dovrebbe affidarsi ai titolarissimi con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac dietro, a centrocampo De Roon ed Ederson centrali, Ruggeri e Holm in fascia. Davanti De Ketelaere prima punta con Koopmeiners e Lookman a supporto.

Sporting (3-4-3): Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Goncalves. All. Amorim

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

Precedenti

Lo Sporting è la squadra più affrontata nelle competizioni europee nella storia del Club, come riporta il sito ufficiale della Dea. Sono, infatti, già sette i precedenti con i portoghesi. Il bilancio vede i nerazzurri condurre con tre vittorie a fronte di due sconfitte e altrettanti pareggi. La prima sfida di questa stagione si era disputata lo scorso 5 ottobre a Lisbona ed era arrivato un successo in Portogallo per 2-1 grazie alle reti di Scalvini e Ruggeri, mentre per i padroni di casa aveva segnato Gyokeres su calcio di rigore. La gara di ritorno al Gewiss Stadium di Bergamo si era giocata il 30 novembre ed era finita in parità per 1-1 (a segno Scamacca per i nerazzurri e Edwards per gli ospiti), un risultato che aveva garantito la qualificazione diretta agli ottavi. Lo Sporting si è poi qualificato superando gli svizzeri dello Young Boys nel turno di spareggio. Oltre alle due sfide nella Fase a Gironi, le gare precedenti si erano disputate entrambe nella Coppa delle Coppe. La storia comincia nel 63/64 nella prima partecipazione a una competizione europea: vittoria nerazzurra per 2-0 nella gara d’andata a Bergamo con gol di Calvanese e Domenghini, sconfitta per 3-1 in Portogallo (con rete di Christensen) e, con identico risultato, nello spareggio di Barcellona (a segno Nova). Il secondo nei quarti di finale dell’edizione 87/88 con qualificazione nerazzurra (vittoria per 2-0 con rigore di Nicoli e gol di Cantarutti a Bergamo e pareggio per 1-1 a Lisbona con rete ancora di Cantarutti).

Le parole dei tecnici

I due tecnici si conoscono, si sono già affrontati nella fase a gironi, dove l’Atalanta dominò in Portogallo mentre al ritorno fece capolino uno Sporting maggiormente preparato. Le parole di Amorim alla vigilia: “Siamo due squadre che fanno correre l’avversario e sappiamo di incontrare una squadra fisica - la sua analisi - Diciamo che conosciamo bene il loro modo di giocare e sarebbe stato difficile preparare con così poco tempo un avversario che non conosci. Per il resto, penso che l’Atalanta sia una delle favorite per vincere l’Europa League”. Amorim poi passa in rassegna le due partite della fase a gironi: “A Lisbona ci siamo adattati, ma al ritorno è stato diverso e adesso siamo preparati - ancora il tecnico portoghese - L’Atalanta ha giocato una serie di partite di livello contro Inter, Milan e Bologna e questo fisicamente ti dà tanto rispetto al nostro campionato portoghese. Loro hanno affrontato squadre preparate anche per vincere in Europa”.

Gasperini invece non avrà modo di lavorare sulla partita in un calendario troppo compresso e con tante partite di livello. Gasp la pensa così: “Stiamo giocando gare ravvicinate e tutte di alto livello in periodo troppo compresso, la partita con l’Inter è stata inserita in mezzo a partite importanti ed è una situazione che non avremmo voluto trovare - le sue parole - Il problema della partita con lo Sporting è che l’affronteremo quasi senza averla preparata. Loro sono molto forti e lo erano già cinque mesi fa e in questo periodo si sono consolidati. Ora però si riparte e dovremo farci trovare pronti"

Orari tv

Il match tra Sporting Lisbona e Atalanta si giocherà mercoledì 6 marzo alle 18.45 allo stadio Josè Alvalade di Lisbona. La Uefa ha dovuto anticipare di un giorno la sfida perché giovedì si gioca in contemporanea anche Benfica-Rangers e i due stadi sono molto vicini, motivo per il quale si è scelto due giorni diversi. La partita sarà visibile a pagamento sui canali Sky Sport, in particolare il 201 e il 251, e in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. Su Sky telecronaca affidata a Davide Polizzi e Fernando Orsi, mentre su Dazn ci sarà Pierluigi Pardo.

