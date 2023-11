Slavia Praga-Roma, formazioni ufficiali: Lukaku e Belotti in attacco. Partita in diretta alle 18.45

Praga, 9 novembre 2023 – Roma in missione a Praga. I giallorossi di Mourinho hanno l’occasione di mettere in cassaforte la qualificazione al prossimo turno di Europa League: per centrare l’obiettivo serve il successo contro lo Slavia. Nonostante il derby contro la Lazio di domenica, il tecnico portoghese non rinuncia a Lukaku: l’attaccante belga fa coppia con Belotti. Fuori Dybala.

Le formazioni ufficiali

Slavia Praga (3-4-3): Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Boril; Jurecka, Chytil, Provod. All.: Trpisovsky

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Aouar, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho.

Slavia Praga-Roma live