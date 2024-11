Tottenham-Roma: Ranieri torna in Inghilterra a caccia di tre punti. Formazioni e orari tv

Londra 27 novembre 2024 – Tre punti per raddrizzare la stagione, spezzare un tabù che perdura da inizio annata e mettere punti importanti nella propria classifica europea, non rosea come invece ci si poteva aspettare ai nastri di partenza. La Roma vola a Londra dove a New White Hart Lane affronterà il Tottenham in una sfida di vertice per blasone delle due squadre, ma che di fatto vale punti importanti per mettere al sicuro un posto tra le formazioni che giocheranno almeno gli spareggi per gli ottavi di finale della competizione. Il calcio d'inizio nella capitale inglese è previsto per le ore 21.

Il Tottenham va a caccia di un riscatto in Europa. Dopo un paio di anni di assenza, sotto la guida di Ange Postecoglu, il club londinese è riuscito a ritrovare l'Europa, anche se non si è trattato di Champions League. Questo però ha motivato il tecnico australiano, che vuole una squadra capace di essere protagonista e provare a spezzare la moria di titoli che vede gli Spurs a secco da ben 16 anni. Le prime giornate di Europa League da parte della squadra inglese sono state convincenti: tre successi in altrettante partite, con un paio di prestazioni autorevoli come il netto 3-0 rifilato al Qarabag in inferiorità numerica. Dopo un avvio così esaltante è però arrivato un ko inatteso, con la sconfitta patita a Istanbul per 3-2 contro il Galatasaray trainato dagli ex campionato italiano Mauro Icardi e Victor Osimhen. Questo arresto in campo internazionale non ha dato particolari contraccolpi in patria, dove la squadra ha continuato a mantenere le zone di vertice della graduatoria, per altro superando con un perentorio 0-4 in trasferta il Manchester City nell'ultima giocata in Premier League.

Un biglietto da visita tutt'altro che rassicurante per la Roma, che al contrario sta vivendo una crisi nera, che l'ha addirittura risucchiata a soli tre punti dalla zona retrocessione. Non solo questo, i giallorossi non hanno ancora vinto in questa annata lontano dall'Olimpico, con l'ultima vittoria in trasferta risalente addirittura ad aprile dell'anno scorso. Non solo questo, la partita di domani vedrà il ritorno in panchina in una competizione Uefa per Claudio Ranieri, già terzo uomo in carica come allenatore giallorosso dall'avvio della stagione, a testimoniare le grandi difficoltà di affiatamento che i giallorossi stanno trovando in questa stagione. La prima per il nuovo tecnico è stata negativa, con il ko contro il Napoli di Conte, ma si è visto qualche piccolo cambio in atteggiamento e solidità da parte della squadra. L'allenatore ha dato maggiore responsabilità ai veterani della squadra, nella speranza che possano usare la loro esperienza per fare da traino ai compagni. Molti di loro sono già stati protagonisti con Mourinho delle ultime bellissime esperienze continentali, chissà che non possa essere proprio l'Europa League a spezzare questa maledizione che sembra affliggere la giallorossa.

Come comunicato dalle designazioni europee della UEFA, sarà Glenn Nyberg a dirigere la partita di domani, giovedì alle 21:00 tra Tottenham e Roma. Lo svedese sarà coadiuvato dagli assistenti, suoi connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, mentre il quarto ufficiale sarà Adam Ladebäck. Coppia di arbitri olandese invece in sala Var, con Pol van Boekel inisieme a Clay Ruperti. Nessun precedente tra i londinesi e il fischietto scandinavo, mentre invece c'è già stato un incrocio tra la Roma e il direttore di gara, con un netto successo giallorosso, era il settembre 2021, in Conference League i capitolini maltrattavano il CSKA Sofia con un netto 5-1. Per Nyberg si tratterà appena della sesta direzione in questa stagione calcistica, la prima in Europa League, a cui ne aggiunge 3 di Champions League, tra gironi e preliminari, e 2 di Nations League.

Probabili formazioni

Postecoglu perde Vicario per diversi mesi e al suo posto è pronto Forster, ma ci sarà l'altro italiano Udogie, pronto a prendersi la titolarietà della fascia sinistra. Porro agirà sulla fascia opposta, mentre Dragusin e Davies sono i due centrali scelti per difendere la propria porta. A centrocampo Sarr e Bissouma agiranno in coppia a fare da cerniera davanti alla difesa, mentre Maddison agirà al centro della trequarti, supportato sugli esterni da Kulusevski a destra e Son a sinistra. In attacco ci sarà Solanke a provare a mettere a soqquadro la retroguardia romanista.

L'appuntamento è di quelli importantissimi ed è importante per Ranieri ricevere risposte positive da alcuni giocatori in vista della difficile risalita in campionato. Davanti a Svilar ci saranno Mancini e Hummels a comporre la coppia di centrali, mentre Çelik sarà il terzino di destra, con Angeliño sul lato opposto. Si va verso la conferma anche dello stesso centrocampo visto al Maradona contro il Napoli. Al centro Koné e Cristante, mentre El Shaarawy sarà a destra e Pisilli sulla fascia opposta. In avanti Pellegrini è il supporto alle spalle di Dovbyk

Tottenham (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. All. Ange Postecoglou.

Roma (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Hummels, Angeliño; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli; Pellegrini; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Tottenham e Roma del Tottenham Hotspur Stadium o New White Hart Lane, valevole per la quinta giornata della fase a campionato di Europa League, inizierà alle ore 21 di giovedì 28 novembre 2024. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito di NOW su tablet, pc e smartphone. La telecronaca della sfida sarà affidata a Massimo Marianella e Riccardo Montolivo.