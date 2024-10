Twente-Lazio e Roma-Dinamo Kiev, dove vedere le partite. Le probabili formazioni

Milano, 23 ottobre 2024 - Nella tre giorni di grande calcio europeo c’è spazio anche per l’Europa League. La terza giornata parte già oggi pomeriggio: alle 16.30 la sfida tra Galatasaray ed Elfsborg, alle 18.45 Braga-Bodo Glimt. Tutte le altre partite, come al solito, in programma giovedì, con la Roma che ospita la Dinamo Kiev alle 18.45 e la Lazio che scende sul campo del Twente alle 21. Per i giallorossi, fermi a quota uno in classifica, è vietato sbagliare: contro gli ucraini devono arrivare i primi tre punti di questo torneo. Situazione diversa per la formazione di Baroni, prima a punteggio pieno: i biancocelesti volano in Olanda per cercare continuità e guadagnare altri punti preziosi in ottica qualificazione. Tra le sfide da seguire spiccano quella tra il Fenerbahce di Mourinho e il Manchester United di Ten Hag, il Tottenham che ospita l’AZ Alkmaar e Porto-Hoffenheim.

Roma, con la Dinamo serve la vittoria

Dopo un avvio complicato, con un punto conquistato in due giornate, gli uomini di Juric hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Se all’esordio contro l’Athletic Bilbao era arrivato un buon pareggio, la brutta sconfitta contro gli svedesi dell’Elfsborg ha messo la Roma in una brutta situazione di classifica. Alimentando voci su un possibile esonero dell’allenatore croato (subentrato a De Rossi). Contro la Dinamo Kiev - formazione sconfitta dalla Lazio al debutto e ancora a zero punti - serve quindi un riscatto. La partita è alla portata di Dovbyk e compagni, che vogliono ripartire anche dopo il ko in campionato contro l’Inter. Per questo motivo non ci sarà troppo spazio per il turnover: Juric vuole in campo giocatori pronti. Ecco dunque Svilar tra i pali, N’Dicka, Mancini e Hummels (sarebbe l’esordio assoluto con la maglia della Roma) in difesa, Angelino e Abdulhamid sugli esterni, Pisilli e Le Fée in mezzo, davanti Dovbyk supportato da Soulè e Baldanzi. L’allenatore ucraino Shovkovskyi dovrebbe invece puntare sul 4-3-3 con Bushchan in porta, Karaiev, Popov, Bilovar e Dubinchak dietro, Shaparenko, Brazhko e Mykhailenko a centrocampo, Voloshyn, Vanat e Kabaiev nel tridente offensivo. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Roma (3-4-2-1): Svilar; N'Dicka, Mancini, Hummels; Angelino, Pisilli, Le Fée, Abdulhamid; Baldanzi, Soulè; Dovbyk

Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Karaiev, Popov, Bilovar, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko; Mykhailenko; Voloshyn, Vanat, Kabaiev

Lazio, obiettivo tre su tre

Consolidare il primo posto in classifica e trovare continuità di gioco e risultati. Questo l’obiettivo della Lazio di Baroni, impegnata nella trasferta di Enschede, casa del Twente. Nelle prime due giornate i biancocelesti hanno vinto e convinto, segnando sette gol in totale e incassandone uno solo: 3-0 all’esordio contro la Dinamo, 4-1 nella seconda contro il Nizza. Un cammino fin qui perfetto, condiviso con altre quattro squadre. L’obiettivo di Castellanos e compagni deve quindi essere quello di passare direttamente agli ottavi, arrivando tra le prime otto al termine di questa fase. Contro gli olandesi del Twente, fermi a quota due in classifica, i tifosi si aspettano un’altra vittoria. Baroni continuerà con il suo turnover calibrato, per gestire le forze dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus e arrivare al meglio alla prossima con il Genoa. In difesa, davanti a Provedel, spazio dunque a Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegrini; mediana formata da Vecino e Rovella, mentre alle spalle di Dia dovrebbero agire Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro. Gli olandesi, allenati da Oosting, dovrebbe scendere in campo con lo stesso modulo. Un 4-2-3-1 formato da Unnerstall in porta, Van Rooij, Hilgers, Bruns e Salah-Eddine in difesa, Regeer e Vlap in mezzo, Steijn, Van Wolfswinkel e Rots dietro all’ex Atalanta Lammers.

Tutte le sfide della terza giornata

Di seguito tutte le partite di questo turno di Europa League.

Mercoledì 23 ottobre ore 16.30

Galatasaray-Elfsborg

Braga-Bodo Glimt

Giovedì 24 ottobre ore 18.45

ROMA-Dinamo Kiev

Eintracht-RFS

Ferencvaros-Nizza

Midtjylland-Union SG

Maccabi-Real Sociedad

Paok-Viktoria Plzen

Qarabag-Ajax

Giovedì 24 ottobre ore 21

Twente–LAZIO

Fenerbahce-Manchester United

Lione-Besiktas

Porto-Hoffenheim

Athletic Bilbao-Slavia Praga

Malmoe-Olympiacos

Rangers-Steaua bucarest

Anderlecht-Ludogorets

Dove vedere l’Europa League in tv

L’Europa League, così come la Champions e la Conference, è un’esclusiva di Sky. Dunque, si potrà vedere solo sottoscrivendo un abbonamento al satellite, che offre la possibilità sia di seguire le singole gare che di guardarle insieme con Diretta Gol. L'alternativa in streaming è data sia dall'app Sky Go (occorre però essere abbonati a Sky) oppure quella di Now. Roma-Dinamo Kiev, in programma mercoledì alle 18.45, sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 252. Stessi canali per Twente-Lazio, in campo alle 21.00. Entrambe le sfide saranno visibili anche su Sky Go e su Now. Per non perdersi le emozioni delle altre sfide, sul canale Sky Sport canale 251 c’è invece l’opzione Diretta Gol.