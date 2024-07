Austria-Turchia Euro 2024: dove vederla in tv, probabili formazioni e orario

Lipsia, 1 luglio 2024 - C'è ancora un po' di Italia a Euro 2024: Vincenzo Montella e la sua Turchia, infatti, sfideranno l'Austria per l'ultimo posto ai quarti di finale. L'appuntamento è per domani, martedì 2 luglio, alle ore 21 alla Red Bull Arena di Lipsia.

Due squadre molto diverse tra loro, ma con un percorso simile ai gironi. L'Austria di Ralf Rangnick è arrivata seconda nel girone D, battendo all'ultima giornata l'Olanda per 3-2. Un successo frutto di una partita preparata perfettamente dal commissario tecnico e dai suoi assistenti e che ha permesso alla Das Team di chiudere al secondo posto scalvando proprio gli Oranje. L'Austria può contare sulla qualità a centrocampo di Grillitsch, una delle rivelazioni di questi Europei, e Marcel Sabitzer del Borussia Dortmund. Davanti l'esperienza di Arnautovic sarà fondamentale e non da meno anche l'altro "italiano" Posch in difesa. Dall'altra parte, come anticipato, anche la Turchia ha ben figurato ai gironi. Nel gruppo F Calhanoglu e compagni hanno chiuso al secondo posto, a pari punti con il Portogallo (che però ha vinto lo scontro diretto), grazie alla vittoria nell'ultima giornata contro la Repubblica Ceca. Anche la Turchia, che parte con gli sfavori del pronostico, può contare su un centrocampo notevole e, soprattutto, giovane: oltre al mediano dell'Inter, il più anziano, ci sono Arda Guler e lo juventino Kenan Yldiz a completare il trio dietro l'intramontabile Yilmaz. Peserà però l'assenza proprio di Calhanoglu che, a causa del giallo rimediato nell'ultima partita, è squalificato. Si preannuncia una sfida apertissima, con la vincente che ai quarti sfiderà una tra Romania e Olanda.

Probabili formazioni

Lato formazioni, le due squadre verosimilmente, e almeno in apertura, si schiereranno a specchio. Entrambe hanno sempre adottato un 4-2-3-1 con Rangnick che è pronto a rilanciare Arnautovic davanti dal primo minuto e dietro ci saranno: Laimer, Baumgartner e Sabitzer. Dunque fuori Wimmer e Schmid, che saranno utilizzati come armi a gara in corso. Seiwald e Grillitsch mediani e linea a quattro con Posch, Danso, Lienhart e Mwene davanti a Pentz. Dall'altro lato, Montella dovrà fare a meno di Cahlanoglu, squalificato, e dunque scala Yilmaz con Guler e Yildiz e davanti ci va Tosun. Dietro Demiral e Muldur assieme a Bardakci e Kadioglu, con il porta Gunok.

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Ayhan; Yildiz, Guler, Yilmaz; Tosun

Dove vedere Austria contro Turchia

L'ultimo ottavo di finale di Euro 2024 tra Austria e Turchia sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1, che trasmetterà la partita con il commento di Luca De Capitani e Sebino Nela. La seconda opzione è Sky Sport sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e con il commento di Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti. Per quanto riguarda lo streaming, invece, Austria-Turchia sarà visibile su RaiPlay (app gratuita della Rai a cui si può accedere anche tramite sito), SkyGo (app riservata ai clienti Sky senza costi aggiuntivi) e Now Tv (selezionando il pacchetto Pass Sport).