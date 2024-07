Romania-Olanda: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Monaco di Baviera (Germania), 1 luglio 2024 - Il tabellone dei quarti di finale di Euro 2024 è stato ormai quasi definito. All'appello manca solamente l'ultima giornata degli ottavi di finale, che prevede due partite e che si aprirà con la sfida tra la Romania e l'Olanda. La nazionale di Iordanescu e quella di Koeman hanno avuto la fortuna di terminare nel lato di tabellone "fortunato", ovvero quello dal tasso tecnico minore, dove la sola big a presenziare è l'Inghilterra. Dopo l'uscita dal torneo dell'Italia, l'Olanda ha dunque una grande chance per correre spedita fino almeno alle semifinali, dove appunto potrebbe trovarsi di fronte la nazionale dei Tre Leoni guidata da Gareth Southgate. Prima di andare troppo in là con i pronostici e con la fantasia, però, il primo ostacolo da superare sarà l'arcigna squadra romena.

Il percorso della Romania

La Romania è stata una delle sorprese più liete di questa prima parte del torneo. Arrivata con la velleità di superare almeno il girone, la nazionale guidata da Iordanescu ha dovuto affrontare e scavalcare la concorrenza di Belgio, Slovacchia e Ucraina nel girone E. Questo gruppo è stato il più equilibrato di Euro 2024, tanto che tutte le formazioni hanno concluso a quota 4 punti in classifica. A risultare decisivi sono stati gli scontri diretti e la differenza reti, che hanno visto proprio la Romania prevalere come prima. La prima vittoria, all'esordio contro l'Ucraina per 3-0, è stata determinante per la nazionale est europea, poiché successivamente i romeni sono caduti per 2-0 contro il Belgio e hanno pareggiato per 1-1 contro la Slovacchia.

Il percorso dell'Olanda

L'Olanda non è partita con i favori del pronostico per la vittoria di questa competizione, ma è sulla carta tra le prime otto formazioni presenti in Germania. Ha sorpreso per questo motivo il risultato dei gironi, che ha visto gli Oranje chiudere solamente terzi e passare il turno come una delle migliori terze. Dopo il buon esordio con vittoria sulla Polonia, la squadra allenata da Ronald Koeman ha strappato un punto a reti bianche contro la Francia e ha poi perso in maniera rocambolesca contro l'Austria per 3-2. Proprio la sconfitta contro gli austriaci ha regalato a questi ultimi il passaggio del turno da primi del gruppone, davanti ai transalpini che hanno terminato come secondi.

Le probabili formazioni

Iordanescu dovrebbe affidarsi al 4-3-3 come modulo di partenza. Non ci saranno grandi sorprese, con Nita tra i pali e Ratiu, Dragusin, Burca e Sorescu nella linea a quattro. I due Marin e Stanciu occuperanno il centrocampo, mentre Man, Mihaila e Dragus saranno i tre attaccanti. Probabile uno schieramento con il 4-2-3-1 per l'Olanda, che vedrà Verbruggen in porta, Dumfries e Aké sulle fasce e De Vrij e Van Dijk a completare la difesa. Schouten e Reijnders saranno i due mediani, mentre Xavi Simons sarà in fantasista, affiancato da Frimpong e Gakpo sulle fasce. Depay sarà l'unico punto di riferimento offensivo. Romania (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Sorescu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Mihaila, Dragus. Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Frimpong, Xavi Simons, Gakpo; Depay.

Orario e dove vederla in tv

L'ottavo di finale tra Romania e Olanda sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport. Lo streaming sarà disponibile su Sky Go e su Now Tv. Il match non sarà disponibile in chiaro e comincerà alle ore 18 del 2 luglio, presso l'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Leggi anche: Francia-Belgio 1-0, decide l'autogol di Vertonghen