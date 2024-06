Euro 2024, i garage dei calciatori: Ferrari, Bugatti e McLaren per Ronaldo. Mbappé senza patente, ma possiede auto da sogno

Nel panorama del calcio professionistico, dove i protagonisti guadagnano stipendi faraonici e si mostrano come beniamini del pubblico, la passione per le auto di lusso rappresenta un fenomeno ormai consolidato. Accanto ad abitazioni da sogno, i calciatori più celebri collezionano infatti macchine esclusive che rappresentano simboli del loro successo e di uno stile di vita agiato.

Come mostrato più volte, tra i più assidui collezionisti di auto non può che esserci il 5 volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo, che non ha mai nascosto la sua passione per le macchine di lusso. Nel suo garage, anche se forse vedendo il numero potremmo dire “suoi garage”, CR7 dovrebbe possedere circa 15 auto. Ecco alcuni modelli in possesso del fuoriclasse portoghese:

Una Ferrari Purosangue blu , che rappresenta il primo modello “suv” del celebre marchio italiano

Una Bugatti 110 dal valore di circa otto milioni di euro, che sembrerebbe essere tra i modelli più costosi del suo repertorio

Bugatti Chiron argento personalizzata con le scritte "CR7" anche sulla fiancata dell'auto

McLaren Senna in edizione limitata, dato che ne sono stati realizzati solamente 500 esemplari

Per concludere una Rolls Royce Dawn decappottabile, regalata dalla compagna Georgina Rodriguez per Natale

Il suo compagno di Nazionale, nonché giocatore della Serie A e talento del Milan Rafael Leão ha comprato da non molto una BMW gamma XM, essendo la società tedesca sponsor del club rossonero. È comunque in possesso anche di una Lamborghini Urus, proprio come il compagno di squadra Theo Hernandez, convocato dalla Nazionale francese e pronto a correre sulla fascia sinistra come fosse la sua auto.

Rimanendo in tema Francia, anche uno dei giocatori più forti al mondo è un fan delle auto di lusso: Kylian Mbappé. Il Campione del Mondo 2018 possiede:

Ferrari 488 Pista e una Ferrari 458

e una Volkswagen Tiguan, Touareg e una MUV, per quando vuole spostarsi con mezzi meno appariscenti

Mercedes-Benz Classe V a sette posti

BMW, Audi e un Range Rover

La cosa però più incredibile? Al nuovo acquisto del Real Madrid quello che manca è la patente, infatti utilizza queste macchine solamente accompagnato da un autista.

Il suo futuro compagno di squadra e stella della nazionale inglese Jude Bellingham, classe 2003, incanta tutti in campo con la sua tecnica, mentre fuori dal campo con la sua BMW XM, proprio come l’attaccante del Milan Leao.

Ma della Nazionale italiana? Il protagonista di Uefa Euro 2020 Federico Chiesa si sposta su una Ferrari SF90, una macchina potente e veloce proprio come lui in campo. Gli interisti Bastoni e Dimarco viaggiano rispettivamente su una Mercedes AMG G 63 e Maserati GranTurismo. Lamborghini Urus per Stephan El Shaarawy e Gianluigi Donnarumma, mentre tra Zaccagni e Mancini il derby rimane solo sul terreno dell’Olimpico dato che, usciti dallo stadio, viaggiano tutti e due su una Mercedes AMG G 63.

Ogni calciatore compra le auto per ragioni diversi, chi per passione, gusto, apparire, ma indipendentemente dai motivi, la passione per le auto di lusso tra i calciatori è un fenomeno che continuerà a far parlare per molto tempo.