Chi sono i giocatori più belli degli Europei di calcio 2024

Come spesso accade in ogni classifica, non può di certo mancare Cristiano Ronaldo. Anche quando si parla di bellezza, di chi parlare in primis se non di lui, che ha fatto della salute e del benessere del proprio corpo una vera e propria cultura. Nonostante i 39 anni e il quasi 1.90 metri di altezza, il fisico del portoghese continua a essere statuario. D’altronde basta anche solo guardare il fascino delle sue compagne, dall’attuale Georgina Rodriguez alle storie passate con la supermodella Irina Shayk o l’italiana Cristina Buccino. Numerose sono le collaborazioni che CR7 ha fatto nel corso della sua lunga carriera, prestando l’immagine per diversi marchi importanti quali Tag Heuer, Clear, Yamamay.

Per giocare in casa, la scelta nella nazionale tedesca è facile da prendere: Leroy Sanè. È stato presentato a inizio giugno come cover star della famosa rivista GQ Germany, che tratta argomenti riguardanti stile, moda e passioni maschili. Il suo profilo Instagram alterna foto del Leroy calciatore, attraverso scatti fotografici di lui sul campo da gioco o del Leroy interessato allo stile e alla moda, attento anche alla stravaganza dei suoi capelli, spesso raccolti in particolari treccine.

Nella nazionale probabilmente favorita alla vittoria di Euro 2024, la Francia, l’icona può essere Antoine Griezmann. Il giocatore dell’Atletico Madrid ha sempre avuto delle acconciature molto stravaganti e di ogni genere. Dai capelli rosa o blu, fino al capello lungo tenuto ai tempi del Barcellona. È anche sponsor di diversi marchi di moda, come dimostrano le partnership sui suoi profili social. A Euro 2024 e nella nazionale francese dunque, le Petit Diable può essere considerato come un icona di moda e stile.

In campo lotta e suda, mentre fuori dal prato verde lo troviamo sempre con look molto diversi tra loro. Dusan Vlahovic non è solo un bel ragazzo, ma può essere considerato un icona di stile. In base ai vari eventi, lo possiamo trovare in abiti eleganti, ma durante la vita di tutti i giorni lo si può vedere indossare vestiti streetwear e alla moda. Capello sempre curato e mai fuori posto, Dusan può portare il suo fascino anche a questi Europei di calcio.

Anche l’attuale punta del Barcellona, il polacco Robert Lewandowski, è molto apprezzato non solo per il suo ciuffo sempre ben tenuto, ma soprattutto perché a 35 anni il fisico di Lewa è senza dubbio tra i più curati e tenuti della competizione, il che gli permette di continuare a giocare ancora ad alti livelli nonostante la sua età.

Nella nazionale italiana invece una menzione d’onore deve essere fatta per Stephan El Shaarawy. L’attuale fidanzato dell’influencer e dj Ludovica Pagani, oltre ad essere un bel ragazzo, è stato anche un icona di stile per molto tempo. Quando era più giovane, il suo taglio di capelli è stato preso da esempio da tantissimi ragazzini che volevano imitare la famosa “cresta alla El Shaarawy”.