Da Georgina a Laura Valk, chi sono le wags di Euro 2024

Mille telecamere puntate sui campi. Ma ce ne saranno poi molte che si volgeranno verso le tribune degli campionati europei di calcio. Spettacolo nello spettacolo a Euro 2024. Si parla ovviamente delle immancabili Wags, le donne dei campioni, che in Germania non mancheranno di sfoggiare il loro fascino a favore degli obiettivi. E poi, tutte sui social a condividere i lustrini della kermesse, sperando magari che i propri ragazzi in campo abbiano fatto nel frattempo il loro dovere.

Ricordate l’ultimo Europeo, quello per noi trionfale? Sugli spalti la presenza di tifosi, causa Covid, fu contingentata. E così anche l’ondata di Wags dovette sottostare alle restrizioni anticontagio. Ai Mondiali in Qatar, poi, il rispetto relativo dei diritti femminili nel Paese ospitante generò un inconsueto approccio moderato dell’altra metà del cielo pallonaro, in termini di esposizione mediatica, alla kermesse.

Ora non sarà più così. E la lista delle possibili protagoniste del controcampo è ricca. Cominciamo, manco a dirlo, dall’Italia. Che scatta, in termini di bellezza, con Alessia Elefante, compagna di Donnarumma. E con Ludovica Pagani, lady El Shaarawy. Magari ci sarà Lucia Bramani, che presto sposerà Federico Chiesa. Camilla Bresciani è la moglie di Bastoni: hanno una figlia, e lei è una grande appassionata di moda, che però spesso posta momenti di vita quotidiana col marito campione.

Alessia Elefante, lady Donnarumma

Le Wags più Wags che ci siano, quelle inglesi, sembra che abbiano preso misure di sicurezza dopo i recenti allarmi dovuti al clima internazionale. E ingaggiato per una cifra a cinque zeri uno stuolo di bodyguard che le tutelino nei loro spostamenti. Attesa in Germania Ellie Anderson, compagna di lunga data di Watkins, con cui ha avuto due figli. Da vedere se ci sarà Laura Valk, influencer olandese da più di sei milioni di follower su TikTok: recentemente è stata vista in compagnia di Jude Bellingham, e non sembrava un incontro avvenuto per caso. Dani Dyer, compagna di Bowen con cui ha avuto due gemellii, secondo uno studi inglese è la Wag di Premier League che più può guadagnare con un post su Instagram: circa 18mila euro, visti i quasi quattro milioni di follower che la star dei reality può contare, stando a KingCasinoBonus.uk.

Dani Dyer, moglie dell’inglese Bowen: secondo uno studio è la Wag con il potenziale di guadagno per post più alto tra le inglesi

Vlada Sedan è la fidanzata di Zinchenko, star dell’Ucraina. E’ una giornalista e presentatrice che conobbe il giocatore ora dell’Arsenal... sul campo. E il bacio dell’atleta durante un’intervista post partita alla tv sancì definitivamente la loro relazione. Un po’ quello che accadde nel 2010 fra Casillas e Carbonero, per lunghi anni, ma non più, copia glamour del calcio. Certo non passerà inosservata Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo. Lei di Europei non ne ha fatti quanti CR7, addirittura sei, ma la popolarità non le manca. La 30enne argentina si è concessa una vacanza di lusso prima del torneo assieme alla famiglia, non mancando di sfoggiare i nuovi gioielli nei post commentati con un sintetico “Il mio mondo“. Georgina è una stella che non vive solo di luce riflessa. I 59 milioni di follower su Instagram certificano il suo status di celebrità, con tanto di incassi da capogiro perché Lady Ronaldo è poi testimonial di svariati marchi della moda.

Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo - Foto Instagram

Tra la Wags c’è però anche chi ha mancato la convocazione agli Europei. Come Mishel Gerzig, modella israeliana moglie del belga Courtois che nonostante il recupero dal grave infortunio al ginocchio e la finale di Champions giocata e vinta col Real, non è stato chiamato dal ct Tedesco per la rassegna continentale. E così pure per Sasha Attwood, compagna di Grealish, altro escluso eccellente degli Europei.

Certo tutti si sarebbero aspettati grandi sfilate ’in casa’ per Izabel Goulart, supermodella brasiliana compagna del portiere dell’Eintracht Kevin Trapp. Ma quest’ultimo non è stato convocato da Nagelsmann, complice una stagione, l’ultima, lontana dai suoi alti standard. Verranno altre occasioni per brillare ancora, in campo e sui social.