Euro 2024, Danimarca-Serbia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 24 giugno 2024 – Grande equilibrio nel Gruppo C degli Europei. La classifica è rimasta molto corta dopo due partite e tutte e quattro le squadre sono in lizza per gli ottavi. L’Inghilterra è in testa, ma non ha impressionato, con 4 punti, davanti a Danimarca e Slovenia con 2 e la Serbia con 1. I leoni inglesi hanno a disposizione due risultati su tre contro gli sloveni, mentre tra Danimarca e Serbia è lotta serrata per ottenere i tre punti che darebbero gli ottavi. Insomma, le partite in contemporanea faranno sì che qualcuno, sulle quattro panchine, abbia in dote un monitor o una radiolina per capire cosa sta succedendo sull’altro campo. C’è in gioco anche un possibile arrivo a pari punti e in quel caso entrano in gioco differenza reti, numero di gol segnati e anche fair play.

Una vittoria qualifica la Danimarca

Per la Danimarca la soluzione è abbastanza semplice: con una vittoria è agli ottavi indipendentemente da quello che accadrà a Colonia tra Inghilterra e Slovenia. Ma c’è anche una possibilità che Danimarca e Slovenia pareggino e in quel caso si andrà appunto a verificare la differenza reti (oggi sono in parità a 0), gol segnati (entrambe sono ora a 2) e fair play. La Serbia, invece, deve vincere e sperare che la Slovenia non batta l’Inghilterra perché a quel punto la squadra di Stojkovic chiuderebbe a pari di quella di Southgate ma con lo scontro diretto a sfavore.

Probabili formazioni

Il commissario tecnico Hjulmand punterà sulla formazione migliore possibile, basata sul 3-4-1-2 con il figlio d’arte Schmeichel in porta, poi Andersen, Christensen e Vestergaard in difesa, a centrocampo Maehle e Kristiansen in fascia, in mezzo Hojbjerg e Hjulmand. Davanti Eriksen tra le linee con Hojlund che potrebbe essere affiancato dalla novità Damsgaard. Stesso modulo anche per la Serbia che non avrà Kostic infortunato. Spazio a Rajkovic in porta, Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic in difesa, sugli esterni Zivkovic e Mladenovic, in mezzo Lukic perno con il rientro tra i titolari di Milinkovic Savic, mentre davanti Tadic tra le linee dietro Mitrovic e Vlahovic. Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Kristiansen; Eriksen; Hojlund, Damsgaard. Serbia (3-4-1-2): Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic Savic, Lukic, Mladenovic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic.

Dove vederla in tv

La partita tra Danimarca e Serbia si gioca martedì 25 giugno alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e in contemporanea a Inghilterra-Slovenia. La partita sarà trasmessa solo a pagamento dai canali Sky con diretta su Sky Sport 252. Su Sky Sport 1 è prevista Diretta gol. In streaming su Sky Go e Now Tv. Leggi anche - Euro 2024, Ndoye mette paura alla Germania: Fullkrug impatta