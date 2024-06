Georgia-Repubblica Ceca: probabili formazioni, orario e dove vederla

Amburgo, 21 giugno 2024 - Al Volksparkstadion va in scena una sfida clou. Se vogliono ancora sperare di accedere alla fase ad eliminazione diretta, Georgia e Repubblica Ceca, avversarie ad Amburgo, devono vincere. Per la seconda giornata del Gruppo F, si affrontano due selezioni che, nonostante delle buone prestazioni contro Turchia e Portogallo, sono ancora a quota zero punti in classifica. La formazione del commissario tecnico Willy Sagnol è reduce dal ko per 3-1 contro la Calhanoglu e compagni, in occasione del quale non sono mancati i rimpianti, viste le occasioni da rete per agguantare il pareggio nel finale. La nazionale di Ivan Hasek invece era passata addirittura in vantaggio contro i lusitani, prima di essere rimontata, con il gol decisivo di Conceicao arrivato in extremis. Sia Georgia che Repubblica Ceca hanno insomma dimostrato di poter dire la loro in questi Europei.

Le parole degli allenatori

"Dobbiamo guardare il quadro generale. Siamo agli Europei: è una sorta di premio per il lavoro della federazione e sono molto contento di far parte di tutto questo - il commento di Sagnol - Superare il girone dovrebbe essere l'obiettivo, ma adesso la cosa più importante è dare un bello spettacolo. Siamo sempre in evoluzione e questo torneo ci aiuterà a diventare ancora più forti". Queste invece le dichiarazioni di Hasek. "Ho visto la partita della Georgia contro la Turchia: è stata ad altissima intensità, molto offensiva. C'erano i nostri analisti e sappiamo che dobbiamo prepararci molto bene. I giocatori della Georgia hanno qualità individuali straordinarie. Ho qualche idea sulla formazione e ci saranno cambiamenti rispetto alla prima giornata".

Le probabili formazioni

Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili,; Kvaratskhelia, Mikautadze. All. Sagnol. Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod, D. Jurasek; Schick, Chytil. All. Hasek.

Orario e dove vederla

La sfida fra Georgia e Repubblica Ceca è in programma sabato 22 giugno, con calcio d'inizio fissato alle 15. La partita sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile anche in streaming su Now per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando le rispettive app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Paolo Ciarravano.

