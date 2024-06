Turchia-Portogallo: probabili formazioni, orario e dove vederla

Dortmund, 21 giugno 2024 - Al Signal Iduna Park va in scena la sfida che mette in palio il primo posto nel Gruppo F. Si affrontano infatti Turchia e Portogallo, reduci entrambe da un esordio felice a Euro 2024. La selezione allenata da Vincenzo Montella ha infatti avuto la meglio della Georgia con il risultato di 3-1, frutto delle reti di Muldur, Güler e Akturkoglu, mentre i lusitani si sono imposti per 2-1 sulla Repubblica Ceca, ko in rimonta, con il gol decisivo di Conceicao arrivato in extremis. Insomma, a Dortmund sono pronte a darsi battaglia due nazionali in cerca di conferme, ma anche di un passo in avanti. Specie Cristiano Ronaldo e compagni, dai quali ci si aspetta molto, alla luce del potenziale fra centrocampo e attacco a disposizione del commissario tecnico Roberto Martinez. Dovesse battere gli avversari, la Turchia collezionerebbe il secondo successo consecutivo ad un Europeo per la prima volta nella propria storia.

I precedenti

Il confronto all'orizzonte sarà il quarto fra Turchia e Portogallo a livello di Europei: nei precedenti tre ha sempre esultato la selezione lusitana, che è avanti anche nel bilancio generale (sette vittorie contro due, 19 gol fatti e 9 incassati). L'ultima volta che le due nazionali si sono sfidate risale al marzo 2022, in occasione del match valevole per le qualificazioni mondiali: ad esultare è stato il Portogallo con il punteggio di 3-1.

Le parole degli allenatori

"È la prima volta che vinciamo la prima partita e negli ultimi tre Europei non siamo mai andati oltre la fase a gironi; l'ultima volta non abbiamo conquistato neanche un punto. Il nostro primo obiettivo era vincere la prima gara. Adesso che l'abbiamo vinta, il sogno è vincere la prossima e arrivare agli ottavi di finale", sono le dichiarazioni di Montella. "Abbiamo vinto contro la Repubblica Ceca perché abbiamo dimostrato resilienza, forza di volontà e convinzione. È la prima volta che vinciamo in rimonta da quando sono ct - il commento di Martinez - Ci abbiamo creduto, abbiamo mostrato una personalità incredibile. Se avessimo segnato subito, avremmo potuto realizzare ancora più gol".

Le probabili formazioni

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Akaydin, Kadioglu, Bardacki, Muldur; Ayhan, Kokcu; Guler, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz. All. Montella. Portogallo (3-5-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias; Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes; Ronaldo, Jota. All. Martinez.

Orario e dove vedere la gara

La sfida fra Turchia e Portogallo è in programma sabato 22 giugno, con calcio d'inizio fisato alle 18. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre sul satellite sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, su Now per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando le rispettive app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Massimo Marianella, con Riccardo Montolivo come commentatore tecnico, mentre la Rai ha selezionato Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

