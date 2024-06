Turchia-Georgia 3-1, Montella comincia con il piede giusto

Dortmund, 18 giugno 2024 - E' la Turchia a festeggiare al termine del primo scontro del Gruppo F, andato in scena al Signal Iduna Park di Dortmund. In attesa di Portogallo-Repubblica Ceca, in testa al raggruppamento in questione sale la Nazionale di Vincenzo Montella, che si impone 3-1 ai danni della Georgia. Il match si decide nella ripresa, dopo che il primo tempo si era chiuso sul punteggio di parità per via dei sigilli di Muldur e di Mikautadze. Il classe 2005 Güler (titolare a sorpresa) si inventa il 2-1, poi nel finale succede di tutto: la Georgia sfiora il pari in almeno tre circostanze, ma sull'ultima azione Akturkoglu cala il tris. Tre legni per le sfidanti (targati Ayhan, Kochorashvili e ) e un gol annullato allo juventino Yildiz nella frazione d'apertura.

Le scelte dei due allenatori

Turchia (4-2-3-1): Günok; Akaydin, Kadioglu, Bardacki, Muldur; Ayhan, Kokcu; Güler, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz. All. Montella.

Georgia (5-3-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Tsitaishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Kakabadze, Kvaratskhelia; Chakvetadze, Mikautadze. All. Sagnol.

Inizio scoppiettante

Partenza a spron battuto della Turchia, che si fa subito vedere dalle parti di Mamardashvili con due colpi di testa sugli sviluppi di corner, il primo di Ayhan e il secondo di Bardacki, che non inquadrano la porta avversaria. Al 10' è ancora Ayhan a rendersi pericoloso, con un destro da fuori area che si stampa sul palo. La risposta della Georgia non si fa attendere, visto che pochi secondi dopo Mekvabishvili impegna severamente Günok con una conclusone deviata. Gara spumeggiante in questo avvio, con Yildiz particolarmente attivo. Soffre la selezione di Sagnol, costretta quasi sempre nella propria metà campo dalla pressione dei rivali.

Botta e risposta

Al 21' Calhanoglu ha un'occasione, ma il suo destro non è preciso e termina sul fondo. La spinta della formazione di Montella viene premiata al 25', quando - dopo un'azione manovrata dei suoi - Muldur lascia partire una botta al volo che si insacca nel "sette". La Turchia potrebbe immediatamente raddoppiare, ma la rete di Yildiz su cross di Güler viene annullata per fuorigioco (segnalato dopo la revisione dell'azione al Var). La Georgia cerca di scuotersi con Tsitaishvili, che chiama in causa un attento Günok. L'estremo difensore invece sbaglia al 32', quando Mikautadze - su suggerimento di Kochorashvili - lo buca sul proprio palo. Il numero 22 di Sagnol va addirittura ad un passo dal sorpasso tre minuti dopo, con il suo destro in acrobazia a spegnersi di un niente a lato. E' una Georgia decisamente in crescita in questo finale di frazione. Il risultato però non cambia più e così all'intervallo siamo 1-1.

Il gioiello di Güler

In apertura di ripresa Muldur ha immediatamente la palla buona, ma l'autore dell'1-0 non riesce a dare forza al proprio tocco ravvicinato. Al 56' è invece la punizione di Calhanoglu a sporcare i guantoni di Mamardashvili, che respinge con una mano. La gara è aperta, perché entrambe danno la sensazione di poter far male. Al 62' la deviazione in area avversaria di Kvaratskhelia non trova alcun compagno. Quattro minuti più tardi, ecco l'invenzione di Güler, che da 26 metri lascia partire un sinistro a giro imprendibile per Mamardashvili. Come successo in occasione del primo vantaggio, la Turchia costruisce subito un'altra ghiotta chance: la ripartenza di Yildiz e compagni premia Kokcu, che tuttavia non può calciare con decisione. La truppa di Montella, sprecato il 3-1, se la vede brutta al 69', quando Kochorashvili colpisce una clamorosa traversa.

Finale pazzo

All'87' è il neo entrato Yazici - di testa - a chiamare al miracolo Mamardashvili, che tiene a galla i suoi. La Georgia è viva e al 93' può disperarsi per l'errore di Mikautadze, che dal centro dell'area turca si disturba con Kochorashvili e non prende la porta. Non è ancora finita, perché la compagine di Sagnol ha un'ultima, grandissima, doppia occasione: il palo ferma Davitashvili palo, poi il tiro a colpo sicuro di Kochoraschvili viene respinto da un difensore. E, sugli sviluppi del seguente angolo, con Mamardashvili a saltare nell'area avversaria, Akturkoglu può lanciarsi in contropiede e depositare in porta il gol del 3-1.

