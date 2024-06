Portogallo-Repubblica Ceca: probabili formazioni e dove vederla

Lipsia, 17 giugno 2024 - Il Portogallo inizia il suo cammino a Euro 2024 contro la Repubblica Ceca, nel secondo match di giornata del Girone F dopo Turchia-Georgia. Cristiano Ronaldo e compagni sono i grandi favoriti per il primo posto nel raggruppamento: d'altronde, la rosa a disposizione del commissario tecnico Roberto Martinez è ricca di talento. A cominciare ovviamente da CR7, che si appresta a diventare il primo calciatore della storia a partecipare a sei edizioni degli Europei, e continuando poi con Leao e Bernardo Silva, solo per citarne alcuni. I lusitani hanno pure l'esperienza necessaria per arrivare lontano in Germania, mentre la Repubblica Ceca ha voglia di stupire. La selezione guidata da Ivan Hasek gioca un calcio d'attacco, che ha in Patrik Schick il suo riferimento. Non a caso l'ex Sampdoria e Roma è stato il capocannoniere (insieme a Ronaldo) di Euro 2020 con cinque reti.

I precedenti

Il Portogallo e la Repubblica Ceca sono abituati a incontrarsi nelle fasi finali degli Europei: questo sarà il loro quarto confronto dal 1996, con i cechi che hanno vinto il primo 1-0 a Euro 1996 e il Portogallo che si è imposto negli altri due (3-1 nel 2008 e 1-0 nel 2012). Gli ultimi precedenti lasciano pensare a un altro successo per la squadra di Roberto Martínez, visto che il Portogallo ha vinto gli ultimi quattro incontri, mantenendo la porta inviolata negli ultimi tre.

Le parole dei ct

"Se guardo alla Repubblica Ceca, ammiro il loro stile da molti anni: sono una squadra che si prende dei rischi, amano giocare in situazioni di uno contro uno in tutto il campo, hanno una mentalità d'attacco e sono una squadra molto valida", le parole del commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez. Ivan Hasek afferma invece: "Il Portogallo è sicuramente tra i favoriti per la vittoria degli Europei, mentre noi siamo outsider e dobbiamo solo superare il girone. Ogni partita è 50-50. Non possiamo avere troppa paura. Dobbiamo essere dinamici, entrare in partita e non limitarci a stare indietro a difendere".

Le probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. All. Martinez. Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Zima, Holes, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Barak, D. Jurasek; Hlozek, Schick. All. Hasek.

Orario e dove vedere la sfida

La sfida fra Portogallo e Repubblica Ceca è in programma a Lipsia martedì 18 giugno, con calcio d'inizio fisato alle 21. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sul satellite sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, su Now per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando le rispettive app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti, mentre la Rai ha selezionato Stefano Bizzotto e Lele Adani.

Leggi anche: Euro 2024, Belgio-Slovacchia 0-1, Schranz firma il colpaccio dei "Falchi"