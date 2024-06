I precedenti di Portogallo-Repubblica Ceca: la prima sfida agli Europei del 1996

Portogallo e Repubblica Ceca, insieme a Turchia e Georgia, fanno parte del gruppo F degli Europei di calcio 2024 in Germania e si affronteranno durante il primo turno alla Red Bull Arena di Lipsia, arbitrati dall’italiano Marco Guida.

Nella storia, il loro primo incontro è stato nel 1996, durante la decima edizione degli Europei giocati in Inghilterra. La partita disputata al Villa Park è stata valida per i quarti di finale del torneo ed è stata vinta dalla Nazionale ceca per 1-0 grazie al goal dell’ala Karel Poborsky.

La seconda partita disputata tra le due squadre è stata giocata ben dodici anni dopo, durante la fase a gironi di Euro 2008. Deco, Ronaldo e Quaresma sono stati i marcatori della partita terminata 3-1 in favore dei lusitani. Sono nuovamente i quarti di finale il palcoscenico del terzo incrocio tra Portogallo e Repubblica Ceca, questa volta però a Euro 2012, vinta di misura dalla squadra di Cristiano Ronaldo, proprio con una rete del cinque volte Pallone d’Oro. Le ultime due partite sono state disputate durante la fase a gironi di Nations League nel 2022: la prima gara, grazie alle reti di Joao Cancelo e Gonçalo Guedes, è terminata 2-0 in favore del Portogallo che ha vinto anche la sfida successiva rifilando alla nazionale ceca ben 4 gol segnati da Bruno Fernandes, Diogo Jota e la doppietta dell’ex Milan Diogo Dalot.

In Germania la Repubblica Ceca spera di ottenere quel risultato che manca ormai da 28 anni, mentre il Portogallo vuole conquistare i tre punti per ipotecare il più velocemente possibile la qualificazione alle fasi finali.