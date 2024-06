Chi è Marco Guida, l’arbitro italiano convocato a Euro 2024

Marco Guida è un arbitro italiano nato Pompei nel 1981. Ha cominciato ad arbitrare nel 1996 e ha raggiunto la Serie A nel 2010, diventando arbitro Fifa nel 2014.

È stato l’arbitro designato a seguire le finali playoff di Serie B sia nella stagione 2021/22 sia 2022/23. Partite che hanno aperto le porte del massimo campionato rispettivamente a Monza e Cagliari.

Durante la stagione 2023/24 Guida ha arbitrato 17 giornate del campionato di Serie A, tra queste troviamo la partita conosciuta come derby d’Italia tra Juventus e Inter, giocata all’Allianz Stadium di Torino e terminata con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Dušan Vlahović prima e Lautaro Martínez dopo. Al 42enne originario di Pompei è stato assegnato anche il derby di Roma della 31ª giornata, vinto dai giallorossi per 1-0 grazie al difensore centrale Gianluca Mancini che regala in questo modo al nuovo mister Daniele De Rossi la sua prima vittoria in un derby come allenatore della Roma. In Serie B ha seguito una sola partita, Brescia-Bari, terminata con la vittoria della squadra ospite per 1-2.

In Champions League sono 6 le partite totali designate a Guida. Partendo da Galatasaray-NK Olimpia durante il 3º turno preliminare, ha poi diretto tre partite delle fasi a gironi, dove troviamo anche la sconfitta dell’Arsenal di Mikel Arteta contro i francesi del Lens. Agli ottavi di finale l’italiano ha arbitrato la vittoria del Paris Saint-German ai danni della Real Sociedad, mentre i quarti di finale d’andata lo hanno visto impegnato al Civitas Metropolitano di Madrid, per dirigere la partita tra Atletico e Borussia Dortmund, terminata con una vittoria degli spagnoli per 2-1.

In Europa League l’arbitro italiano ha diretto la partita tra Dinamo Zagabria e Sparta Praga, durante i preliminari del torneo e il ritorno degli ottavi di finale tra il West Ham United e SC Friburgo, vinta dagli inglesi con un netto 5-0. L’unica partita diretta in Conference League da Guida è stata la semifinale di andata tra gli inglesi dell’Aston Villa guidati da Unai Emery e i greci dell’Olympiacos di José Luis Mendilibar, terminata con un pesante 4-2 per la squadra ospite.

Marco Guida è stato selezionato tra gli arbitri di Euro 2024 dalla Uefa e la sua terna arbitrale sarà dunque composta da Filippo Meli e Giorgio Peretti.