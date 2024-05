Chi è Anthony Taylor, l’arbitro inglese presente a Euro 2024

Anthony Taylor è un arbitro inglese nato a Manchester il 20 ottobre 1978. Ha cominciato la sua carriera nel 2002 per poi debuttare nella massima serie il 3 febbraio del 2010, arbitrando la partita tra il FC Fulham e FC Portsmouth. È entrato a far parte degli arbitri FIFA nel 2013.

Volto noto tra gli arbitri internazionali, la sua carriera è ricca di importanti finali. È ricordato dal pubblico italiano, in modo particolare dai sostenitori giallorossi, per aver diretto la finale di Europa League 2022/23 tra Siviglia e Roma, terminata con una vittoria della squadra spagnola, solamente dopo i calci di rigore, insieme a numerose polemiche. Nello stesso anno ha seguito anche la finale del Mondiale per Club giocata in Marocco e vinta dagli spagnoli del Real Madrid contro i sauditi dell’Al-Hilal per 5-3. Nell’annata 2020/21 l’inglese ha diretto non solo la finale di Nations League tra Spagna e Francia, ma anche la finale di Supercoppa Uefa vinta dal Bayern Monaco contro gli spagnoli del Siviglia. Per concludere ha arbitrato anche due finali di FA Cup, nelle stagioni 2016/17 e 2019/20, vinte entrambe dai “Gunners” dell’Arsenal contro i “Blues” del Chelsea.

Durante la stagione 2023/24 ha arbitrato 27 match della Premier League inglese, tra cui lo scontro diretto tra le principali contendenti, Manchester City ed Arsenal, giocata all’Etihad Stadium e terminata con un pareggio e il match che ha visto i “Gunners” allenati dallo spagnolo Mikel Arteta battere il Liverpool di Jürgen Klopp con il risultato di 3-1.

In Champions League ha cominciato la sua stagione arbitrando la partita dei preliminari disputata il 23 agosto 2023 tra Molde e Galatasaray. Sono invece ben 5 gli incontri diretti dall’inglese durante lo svolgimento della competizione: tre durante le fasi a gironi arbitrando gli incontri tra Porto-Barcellona, Real Sociedad-Benfica e Feyenoord-Atlético Madrid.

Durante i quarti di finale di andata ha seguito la vittoria del Barcellona in casa dei parigini del Paris Saint Germain e, qualche settimana dopo, ha diretto nuovamente i francesi del Psg impegnati nella trasferta di Dortmund valida per la semifinale di andata.

Sono 3 gli incontri diretti dal 45enne di Manchester in Europa League in quest’ultima stagione: i preliminari giocati tra Ludogorets e FC Astana, il turno intermedio tra Sparta Praga e Galatasaray ed infine il ritorno degli ottavi di finale tra i neo campioni di Germania del Bayer Leverkusen ed il Qarabağ. In Conference League non ha diretto alcun incontro durante tutta la stagione.

Gli impegni con le Nazionali lo hanno visto occuparsi di due amichevoli disputate dalla Nazionale francese. Contro la Germania, il 12 settembre 2023 e contro il Cile il 26 marzo 2024. Solo cinque giorni prima, il 21 marzo 2024, è stato il direttore di gara della partita valida per le Qualificazioni europee tra Israele ed Islanda.

La sua terna arbitrale ad Euro 2024 sarà composta da Gary Beswick e Adam Nunn.