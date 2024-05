Chi è Artur Soares Dias, l’arbitro della finale di Conference League (sarà anche a Euro 2024)

Artur Soares Dias è un arbitro classe 1979 di nazionalità portoghese. Arbitra dal 1996 ma il suo debutto nella massima serie avviene il 23 ottobre 2004 ed entra a far parte della FIFA nel 2010.

In questa stagione Soares Dias ha arbitrato 11 partite del campionato portoghese, tra cui il famoso “Derby de Lisboa”, giocato da Benfica e Sporting Lisbona, sia nel girone d’andata sia nel girone di ritorno del campionato. Il fischietto portoghese ha dovuto dirigere anche sei partite della seconda categoria del campionato (Liga Portugal 2) e due della Taça de Portugal, la coppa nazionale, tra cui anche la semifinale tra Porto e il Vitória Guimarães.

Soares Dias è stato designato anche per dirigere due match in campionati esteri, uno in Super League 1 tra AEK Atene e Olympiacos, l’altro in UAE Pro League, campionato degli emirati arabi, tra Ittihad Kalba e Al-Ain FC.

In Champions League il portoghese ha diretto tre partite, tutte nella fase a gironi della competizione, tra le quali troviamo la partita tra Arsenal e Lens, terminata con il risultato di 6-0 per gli inglesi. In Europa League sono due i match seguiti da Dias: un ottavo di finale tra Liverpool e Sparta Praga, vinto di larga misura dai Reds guidati da Jürgen Klopp, e un quarto di finale disputato tra il Bayer Leverkusen e gli inglesi del West Ham.

Nella Conference League Soares Dias non ha arbitrato alcuna partita, ma nonostante questo la competizione sarà il palcoscenico europeo più importante della sua stagione e anche della sua carriera, considerando che per Soares Dias si tratterà della prima finale di una competizione Uefa. Partita che si disputerà mercoledì 29 alle 21 all’AEK Arena di Atene tra i greci dell’Olympiacos, allenati dallo spagnolo José Luis Mendilibar, e gli italiani della Fiorentina, guidati dall’ex centrocampista Vincenzo Italiano.

L’incontro tra Inghilterra e Brasile è stata l’unica amichevole delle Nazionali diretta dal fischietto portoghese durante la stagione, vinta dai verde-oro grazie alla prima rete del giovane talento Endrick, classe 2006 già acquistato dal Real Madrid, con la maglia della Seleçao.

La sua terna arbitrale a Euro 2024 sarà composta da Paulo Soares e Pedro Ribeiro.