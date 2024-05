Chi è François Letexier, l’arbitro francese selezionato dalla Uefa per Euro 2024

François Letexier è un arbitro francese nato a Bédée il 23 aprile 1989. Ha debuttato nel massimo campionato nel gennaio 2016 ed è entrato a far parte della rosa degli arbitri Fifa nel 2017.

Durante la stagione 23/24 ha diretto ben 15 partite della Ligue 1, tra le quali lo scontro tra Olympique Marsiglia e Olympique Lione, giocato allo Stadio Vélodrome e terminato con il risultato di 3-0 per i padroni di casa, e la partita tra Paris Saint Germain e Lille, giocata al Parco dei Principi e conclusa con la vittoria dei parigini. Ha inoltre diretto due partite della Ligue 2, seconda categoria francese, e altrettanti incontri della Coupé de France, come i quarti di finale tra PSG e Nizza, vinti dalla squadra allenata da Luis Enrique.

In Europa la stagione dell’arbitro francese si è aperta con la direzione della finale di Supercoppa Uefa 2023/24 tra il Manchester City, campione della Champions League e allenati da Pep Guardiola, e il Siviglia, guidati da Josè Luis Mendilibar e vincitori della Europa League ai danni della Roma. La partita, terminata con il risultato di 1-1 grazie alle reti prima di Youssef En-Nesyri e poi del giovane Cole Palmer, è stata vinta dagli inglesi solamente dopo i calci di rigore.

Nella Champions League 2023/24 Letexier ha diretto un totale di 6 partite. Partendo dalla fase preliminare della competizione, dove ha seguito l’incontro tra Anversa e AEK Atene, ha successivamente arbitrato tre partite della fase a gironi, compresa la sconfitta del Napoli al Santiago Bernabéu contro i 14 volte campioni d’Europa del Real Madrid. Agli ottavi di finale ha diretto allo stadio Olimpico di Roma la partita di andata tra Lazio e Bayern Monaco, vinta dalla squadra bianco-celeste. Per concludere, gli è stata assegnata la gara d’andata dei quarti di finale tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e i campioni in carica del Manchester City, terminata per 3-3.

L’arbitro francese ha arbitrato quattro partite di Europa League 2023/24, una gara in ogni fase della competizione, eccetto sedicesimi e finale. La partita dei gironi affidatagli è stata la trasferta della Roma a Praga, contro lo Slavia, dove i giallorossi, ancora sotto la guida di Jose Mourinho, hanno perso 2-0. Agli ottavi di finale Letexier ha diretto nuovamente la Roma, questa volta sotto la guida di Daniele De Rossi e allo stadio Olimpico, contro il Brighton di Roberto De Zerbi. Partita chiusa con il risultato di 4-0 per la squadra della capitale. Un’altra italiana da dirigere ai quarti di finale per il fischietto francese, questa volta a Bergamo per Atalanta-Liverpool, dove la sconfitta per 0-1 ha permesso comunque al club bergamasco di approdare alle semifinali della competizione, grazie al miracolo compiuto all’andata ad Anfield. In semifinale trova la Roma per la terza volta, ma questa volta contro i campioni di Germania del Leverkusen che espugnano l’Olimpico per 2-0.

Letexier non ha diretto alcuna partita delle Nazionali durante la stagione, ma è comunque un arbitro selezionato per Euro 2024. La sua terna arbitrale ad Euro 2024 sarà composta da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni.