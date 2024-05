Europei 2024, chi è Ivan Kruzliak: l’arbitro slovacco convocato in Germania dalla Uefa

Ivan Kruzliak è un arbitro slovacco nato a Bratislava nel 1984. Comincia ad arbitrare nel 2005, ma raggiunge la massima serie solo quattro anni più tardi. Nel 2011 entra a far parte degli arbitri internazionali della Fifa.

Durante la stagione 2023/24 Kruzliak è stato impiegato a dirigere 14 partite della Nike Liga, la massima competizione slovacca, a cui vanno sommate altre sei partite, tre per il gruppo “Championship”, che determina il campione di Slovacchia e altrettante per il gruppo “Relegation”, nel quale si affrontano le squadre di bassa classifica per non retrocedere.

Tre sono gli incontri diretti dall’arbitro slovacco nel campionato di seconda divisione, la MONACObet liga, mentre sono due i match diretti in Slovnaft Cup, la coppa nazionale slovacca, dove ha diretto la semifinale di andata e la finale della competizione, giocata tra Ružomberok e Spartak Trnava.

In Champions League lo slovacco ha diretto 3 partite, tutte durante le fasi a gironi. Il primo incontro è stato quello tra i “Red Devils” del Manchester United e i turchi del Galatasaray, dove militano diversi giocatori ex serie A. Proprio uno di loro, il vecchio capitano dell’Internazionale Milano Mauro Icardi, ha siglato il goal decisivo che a permesso alla propria squadra di vincere in trasferta ad Old Trafford. La seconda partita lo ha visto impegnato in Spagna, presso lo stadio Olimpico Lluís Companys, dove i padroni di casa del Barcellona hanno superato, con il risultato di 2-1, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. L’ultima partita seguita è stata il dominio dell’Atlético Madrid di Diego Simeone contro gli scozzesi del Celtic Glasgow, terminata con il risultato di 6-0.

Durante l’Europa League le partite dirette dall’arbitro Kruzliak sono 4. Il turno preliminare tra Ajax e Ludogorets è stata la prima partita della competizione diretta in stagione. Durante la fase a gironi il fischietto slovacco ha seguito lo scontro tra Villareal e Panathinaikos, mentre ai sedicesimi di finale ha diretto i portoghesi dello Sporting Lisbona affrontare gli svizzeri dello Young Boys. L’ultima partita arbitrata in Europa League è stato il ritorno degli ottavi di finale tra Glasgow Rangers e Benfica, vinta di misura dai portoghesi.

In Conference League l’unica partita diretta da Kruzliak è stato il ritorno dei quarti di finale tra i francesi del Lilla e gli inglesi dell’Aston Villa, vinta dagli uomini guidati da Unai Emery solamente dopo i calci di rigore.

Nonostante non abbia diretto partite della nazionale, Ivan Kruzliak è uno degli arbitri selezionati per Euro 2024. La sua terna arbitrale sarà composta da Branislav Hancko e Jan Pozor.