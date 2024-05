Chi è Michael Oliver, l’arbitro inglese selezionato per Euro 2024

Michael Oliver è un arbitro inglese, nato ad Ashington, classe 1985. Ha iniziato ad arbitrare seguendo le orme del padre, anche lui direttore di gara, ritiratosi nel 2009. Michael raggiunge la massima competizione inglese, la Premier League, nel 2010 e, due anni più tardi, è entrato a far parte degli arbitri Fifa.

Durante la sua carriera ha arbitrato partite importanti, come la finale di Supercoppa Uefa 2022/23 giocata all’Olympiastadion di Helsinki tra i vincitori delle due competizioni europee, il Real Madrid di Carlo Ancelotti e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, nel quale militavano molti volti dell’attuale Serie A come Jesper Lindstrøm del Napoli, Daichi Kamada della Lazio ed Evan N’Dicka della Roma. Tuttavia, da molti, Michael Oliver è ricordato per aver arbitrato la gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2017/18 tra Real Madrid e Juventus, terminata con le numerose proteste del popolo bianconero, con l’espulsione del capitano Gianluigi Buffon e con l’eliminazione della squadra allenata da Massimiliano Allegri dalla competizione.

Nella stagione 2023/24 ha totalizzato 24 presenze in Premier League, dirigendo match importanti come quello tra Arsenal e Manchester City disputato all’Emirates Stadium, terminato con la vittoria dei Gunners per 1-0 grazie alla rete del brasiliano Gabriel Martinelli o lo scontro al vertice giocato ad Anfield tra il Liverpool di Jürgen Klopp e il City di Guardiola, terminato in pareggio grazie ai goal di John Stones prima e Alexis Mac Allister poi.

Per il fischietto inglese c’è anche una presenza nella semifinale di FA Cup giocata a Wembley tra Manchester City e Chelsea, vinta di misura dai “Citizens” grazie alla rete del portoghese Bernardo Silva.

Quest’anno in Champions League ha diretto 4 incontri in totale; un preliminare della competizione disputato tra i francesi dell’Olympique Marsiglia ed i greci del Panathinaikos. Due durante la fase a gironi della competizione tra Real Sociedad-Inter e Braga-Real Madrid giocate rispettivamente a San Sebastian e Braga, mentre la terza gara è stata la partita di ritorno degli ottavi di finale giocata sempre dalla Real Sociedad, ma questa volta contro i francesi del Paris Saint Germain.

Ha arbitrato in Europa League il match tra Atalanta e Sporting Lisbona durante la fase a gironi e la gara di andata dei quarti di finale tra i portoghesi del Benfica e i francesi dell’Olympique Marsiglia. In Conference League l’unica gara da lui diretta è stata la semifinale d’andata tra la Fiorentina, allenata da Vincenzo Italiano, e il club belga del Club Brugge.

Le Nazionali hanno visto l’arbitro inglese impegnato nella sfida amichevole tra Spagna e Colombia giocata all’Olympic Stadium di Londra. La sua terna arbitrale a Euro 2024 sarà composta da Stuart Burt e Dan Cook.