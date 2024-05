Clement Turpin a Euro 2024, chi è l’arbitro francese

Clément Turpin è un arbitro francese, nato ad Oullins, classe 1982. Ha intrapreso la carriera da arbitro nel 2005, ma ha debuttato ai massimi livelli nel 2008. Due anni più tardi fa il suo ingresso anche nella rosa degli arbitri Fifa, diventando così il più giovane arbitro francese internazionale.

Arbitro di caratura mondiale, in passato ha diretto la finale di Champions League 2021/22 tra il Liverpool di Jürgen Klopp e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, incontro che ha portato la 14esima coppa dei campioni nella bacheca dei “blancos” grazie al goal segnato dal brasiliano Vinícius Júnior.

Sempre a lui è stata affidata un altra finale, quella di Europa League nella stagione 2020/21, conclusa con la vittoria, dopo i calci di rigore, del club spagnolo del Villareal di Unai Emery ai danni degli inglesi del Manchester United guidati dall’ex attaccante Ole Gunnar Solskjaer

Nella stagione 2023/24 ha diretto 17 partite nel massimo campionato francese, la Ligue 1, e tra queste troviamo lo scontro tra Paris Saint German e Stade Brest. al Parco dei Principi, terminato con il pareggio.

Altre quattro sono le partite da lui seguite in Francia durante la stagione, rispettivamente due nella seconda divisione francese, la Ligue 2, e altrettante nella Coupe de France, con il match tra Amiens e Montpellier, valido per il 5º turno di coppa, e l’ottavo di finale tra Strasburgo e Le Havre.

In Champions League Turpin ha seguito un totale di 6 partite. Il preliminare di andata tra gli scozzesi dei Glasgow Rangers e gli olandesi del Psv Eindhoven è stata la prima gara europea stagionale per il fischietto francese.

Nella fase a gironi ha arbitrato tre partite, tra cui lo scontro allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Real Madrid, concluso con la vittoria dei blancos per 3-2 grazie alle marcature di Vinícius Júnior, Jude Bellingham e all’autorete dello sfortunato Meret dopo la traversa colpita dal violento tiro da fuori area di Federico Valverde.

Agli ottavi di finale viene chiamato a dirigere il match di ritorno tra Arsenal e Porto, partita che si conclude solamente dopo i calci di rigore e che permette ai “Gunners” di passare alla fase successiva della competizione.

Dirige infine la semifinale d’andata tra Real Madrid e Bayern Monaco, partita che termina in pareggio ma che verrà per sempre ricordata grazie all’incredibile assist per Vinícius Júnior realizzato dal 34enne tedesco Toni Kroos, alla sua ultima stagione da calciatore professionista prima del ritiro.

In Europa League il francese arbitra solamente una partita, il quarto di finale di andata tutto italiano che ha visto affrontare, a San Siro, il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi, con la vittoria di misura del club giallorosso grazie al goal del centrale Gianluca Mancini.

Anche la Conference League offre a Turpin una singola partita, quella tra gli ungheresi del Ferencváros e i greci dell’Olympiacos, conclusa con il passaggio del turno di quest’ultimi.

Infine è stato il direttore di gara designato a dirigere la finale dei playoff alle qualificazioni a Euro 2024, dove è stata la nazionale Ucraina, ai danni dell’Islanda, ad approfittare dell’ultima possibilità di partecipare agli Europei in Germania. La sua terna arbitrale ad Euro2024 sarà composta da Nicolas Danos e Benjamin Pages.