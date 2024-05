Europei di calcio 2024, chi è l’arbitro tedesco Daniel Siebert

Daniel Siebert è un arbitro tedesco, nato a Berlino il 4 maggio 1984. Comincia ad arbitrare molto giovane, nel 1998, ma riesce a raggiungere la massima lega nel 2012. Solo tre anni più tardi, nel 2015, diventa un arbitro Fifa.

Durante la stagione 2023/24 Siebert ha diretto 16 partite in Bundesliga, tra cui lo scontro tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund sia durante il girone d'andata sia durante il girone di ritorno, entrambi conclusi con il risultato di 1-1.

In Bundesliga 2 sono 6 gli incontri diretti dal tedesco, mentre solo una partita è stata da lui arbitrata in Coppa di Germania, l’ottavo di finale tra Saarbrücken ed Eintracht Francoforte, vinta per 2-0 dai padroni di casa. In questa competizione, durante la stagione 2022/23, è stato lui a dirigere la finale vinta dal Lipsia, grazie alle reti di Christofer Nkunku e Dominic Szoboszlai, sempre ai danni dell’Eintracht Francoforte.

In Champions League il tedesco ha seguito due partite, entrambe nella fase a gironi della competizione. La prima è stata una vittoria di misura degli olandesi del Psv Eindhoven contro i francesi del Lens, la seconda è stata la vittoria fuori casa dei portoghesi del Benfica ai danni del Salisburgo.

L’Europa League ha permesso all’arbitro tedesco di dirigere tre partite. Lo scontro tra Aberdeen FC e Häcken durante la fase preliminare ha dato il via alla sua stagione europea, ma sono stati gli ottavi di finale e la semifinale le partite dirette più importanti. In entrambi gli incontri, Siebert si è trovato a dirigere l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in trasferta. Prima in Portogallo, ospiti dello Sporting Lisbona, in una partita terminata in pareggio per 1-1, poi in Francia allo stadio Vélodrome di Marsiglia, conclusa anche questa con il risultato di 1-1.

Nella Conference League è solamente uno il match diretto dal fischietto tedesco, l’andata dei quarti di finale tra Club Brugge e il PAOK Salonicco, vinto dalla squadra belga per 1-0.

Nonostante non abbia arbitrato partite delle Nazionali durante la stagione, l’arbitro di Berlino è stato convocato ad Euro 2024. Jan Seidel e Rafael Foltyn compongono la sua terna arbitrale agli Europei di calcio in Germania.