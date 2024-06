Chi è Daniele Orsato: a Euro 2024 si chiude la carriera dell’arbitro italiano

Daniele Orsato è un arbitro italiano classe 1975. Ha cominciato ad arbitrare nel 1993, ma ha fatto la sua prima presenza nel campionato di Serie A nel 2006 ed è un arbitro internazionale dal 2010.

L’apice della sua carriera lo ha raggiunto durante la stagione 2019/2020 quando è stato designato come arbitro della finale di Champions League, giocata durante il mese di agosto a causa della pandemia di Covid-19. La partita tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si è conclusa con la vittoria dei tedeschi per 1-0, grazie alla rete dell’attaccante francese, ex Juventus, Kingsley Coman.

È stato il direttore di gara della semifinale giocata tra Argentina e Croazia durante gli ultimi Mondiali di calcio Qatar 2022 e vinta 3-0 dalla squadra capitanata da Lionel Messi, autore del gol che ha sbloccato la partita e premiato come miglior giocatore della competizione.

Tre sono invece le finali di Coppa Italia dirette da Orsato. La prima è stata la vittoria della Lazio nel Derby contro la Roma durante la stagione 2012/13, un anno dopo è stato il Napoli ad avere la meglio sulla Fiorentina, mentre l’ultima finale diretta dal fischietto veneto è stata la partita tra Lazio e Juventus, vinta dai bianconeri dopo i tempi supplementari nella stagione 2014/15.

Durante la stagione 2023/24 Orsato ha arbitrato 15 partite in Serie A, come i pareggi tra Napoli-Milan per 2-2 e Milan-Atalanta terminata 1-1. In Coppa Italia le due partite seguite sono state il Derby dei quarti di finale tra Lazio e Roma, vinto di misura dai bianco-celesti e la semifinale di ritorno tra Lazio e Juventus, che ha decretato i bianconeri come finalisti.

In Champions League l’arbitro italiano ha diretto ben 8 partite. Le più importanti sono state, senza alcun dubbio, il ritorno dei quarti di finale giocati all’Ethiad Stadium tra Manchester City e Real Madrid, che ha visto gli spagnoli allenati da Carlo Ancelotti aggiudicarsi il passaggio del turno solamente dopo i calci di rigore e la semifinale di ritorno tra Paris Saint-German e Borussia Dortmund, con i tedeschi usciti vincitori dal Parco dei Principi di Parigi.

In Europa League e Conference League Daniele Orsato non ha diretto alcuna partita, tuttavia ha arbitrato la finale dei playoff tra Galles e Polonia valida per le qualificazioni ad Euro 2024, vinta dai polacchi ai calci di rigore.

Orsato fa parte degli arbitri convocati a Euro 2024, insieme alla sua terna arbitrale composta da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.

Questa sarà la sua ultima competizione prima di ritirarsi dal mondo del calcio, come dichiarato da lui stesso.