Turchia-Georgia: probabili formazioni e dove vederla

Dortmund, 17 giugno 2024 - Il Signal Iduna Park di Dortmund sarà il teatro della prima sfida del Girone F di Euro 2024, che verrà inaugurato dalla sfida fra Turchia e Georgia. La Nazionale di Vincenzo Montella si candida al ruolo di sorpresa della manifestazione dopo la brutta avventura nell'edizione 2020, terminata con tre ko, una sola rete all'attivo e l'eliminazione nel primo turno. L'ex allenatore della Fiorentina può contare sulla presenza dell'interista Hakan Calhanoglu, leader tecnico della squadra, e dello juventino Kenan Yildiz, stella nascente proprio come Arda Güler. La Turchia però viene da un recente periodo di forma non esaltante, fatto di cinque partite senza vittorie e contraddistinto da due pareggi e tre sconfitte. Dall'altra parte il commissario tecnico Willy Sagnol si affida soprattutto Khvicha Kvaratskhelia: il giocatore del Napoli è senza ombra di dubbio il punto di riferimento di una selezione alla sua prima partecipazione ad una grande kermesse internazionale, ottenuta tramite il successo ai rigori contro la Grecia nello spareggio.

I precedenti

Cinque i confronti disputati tra le due nazionali tra il 2002 e il 2012, di cui quattro in amichevole e due valide per le qualificazioni al Mondiale del 2006. Bilancio favorevole alla Turchia, che guida la serie con 3 vittorie contro il singolo successo della Georgia nel 2007 e il pareggio del 2004.

Le parole dei ct

"Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Abbiamo un bel mix di giovani di talento e ragazzi esperti come Calhanoglu", le parole di Montella in vista del primo match a Euro 2024. "Abbiamo alcune assenze importanti per infortunio, ma dobbiamo concentrarci e avere fiducia nelle persone che abbiamo qui con noi. Negli ultimi due tornei non abbiamo superato la fase a gironi, quindi dobbiamo iniziare a fare subito punti e a vincere le partite fin dall'inizio", conclude il ct della Turchia. "La Turchia - afferma invece Sagnol - è una grande squadra con giocatori straordinari che, per la maggior parte, militano in grandi club. Sarà quindi molto dura per noi, ma mi limito a dire che sarà dura anche per loro".

Le probabili formazioni

Turchia (4-2-3-1): Günok; Ayhan, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Özcan, Calhanoglu; Kahveci, Yildiz, Aktürkoglu; Yilmaz. All. Montella.

Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze. All. Sagnol.

Orario e dove vedere l'incontro

Il primo match del Girone F fra Turchia e Georgia va in scena martedì 18 giugno, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrò trasmessa da Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4L (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La sfida sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando le rispettive app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Paolo Ciarravano, con Francesco Cosatti a bordocampo.

