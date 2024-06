Juve, Thiago Motta riparte da Yildiz: rinnovo e adeguamento

Torino, 16 giugno 2024 – Kenan Yildiz perno della Juve del futuro. Il giovane attaccante turco ha tutte le carte in regola per regalarsi la numero dieci di Alex Del Piero, il suo idolo, e anche la Juve è consapevole della sua qualità e c’è tutta l’intenzione di blindarlo sul mercato. Anche Thiago Motta apprezza le doti della punta, tanto che si potrebbe arrivare all’uscita di Chiesa per fare cassa, ma non quella di Kenan su cui si lavora a rinnovo e adeguamento. Intanto, prosegue la trattativa per Douglas Luiz e l’unico tassello mancante è l’accordo sull’ingaggio di McKennie.

Rinnovo e adeguamento per Yildiz

Kenan Yildiz futuro titolare del tridente offensivo della Juventus sotto la guida di Thiago Motta? Perché no. Il talento turco è molto apprezzato dal nuovo allenatore e dalla dirigenza, lui ha Alessandro Del Piero nel cuore e lavora per indossare in futuro la numero 10 bianconera. Sarà un perno della squadra del futuro, della rifondazione e della rivoluzione calcistica con Motta che darà ai bianconeri più possesso palla, più fase offensiva, più proposta calcistica. A beneficiarne, così è stato anche al Bologna, saranno gli attaccanti, soprattutto quelli esterni in un gioco disegnato per l’uno contro uno in fascia. E Yldiz di dribbling e tiri ne ha da vendere e già contro Motta, al Dall’Ara contro il Bologna, lo ha dimostrato. Insomma, farà parte del progetto di Cristiano Giuntoli e infatti il club lavora per blindarlo dal mercato. La Bundesliga arremba, soprattutto il Borussia Dortmund, ma la Juve non vuole farsi trovare impreparata e sta lavorando al prolungamento dell’attuale contratto. Ipotesi rinnovo fino al 2029 con corposo adeguamento di ingaggio rispetto ai 300mila euro che guadagna ora. Yildiz sarà ancora bianconero. Rischia invece Federico Chiesa, protagonista ieri sera con la nazionale ma a rischio cessione data la scadenza al 2025 e la necessità della Juve di effettuare una plusvalenza corposa.

Douglas Luiz vicino, serve un accordo con McKennie

Il primo innesto sul mercato in entrata dovrebbe comunque essere Douglas Luiz, mediano tutto fare dell’Aston Villa. Il brasiliano ha già detto sì alla Juve e i club sono d’accordo sulla base di un conguaglio da 20 milioni di euro più i cartellini di Samuel Iling Junior e Weston McKennie. C’è un sì di massima da parte di tutti, Luiz verso la Juve, Iling verso l’Aston Villa, manca solo una delle tre situazioni. Aston Villa è Weston McKennie stanno infatti discutendo dell’ingaggio dell’americano in Premier League ed è l’ultimo tassello mancante. Una volta trovato questo ultimo accordo tra le parti Douglas Luiz sarà un giocatore della Juve. Le sue caratteristiche, in entrambe le fasi, saranno fondamentali per il gioco di Motta che cerca per il nuovo ciclo bianconero un giocatore alla Ferguson, ovvero che sappia coprire, sacrificarsi, ma anche smarcarsi in avanti e segnare. Quest’ultimo aspetto il centrocampista brasiliano lo ha aggiunto con il tempo e ora è centrocampista da gol, assist e verticalità. Tutto quello che serve a Motta. Da capire se, una volta preso Luiz, ci sarà ancora budget per Koopmeiners

