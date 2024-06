Portogallo-Repubblica Ceca 2-1, la decide Conceicao nel recupero

Lipsia, 18 giugno 2024 - Una rete in extremis di Conceicao (figlio di Sergio) vale il 2-1 per il Portogallo contro la Repubblica Ceca, passata in vantaggio nella ripresa con Provod. I lusitani non demordono e sfruttano anche l'autogol di Hranac per guadagnarsi una vittoria che significa primo posto nel Gruppo F alla pari della Turchia, che nel pomeriggio aveva sconfitto 3-1 la Georgia. Per Ronaldo, partito titolare e in campo fino alla fine, una giornata da record: il cinque volte Pallone d'Oro diventa infatti il primo giocatore nella storia a disputare sei Europei.

Le scelte degli allenatori

Portogallo (3-5-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Dias; Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Vitinha, Mendes; Ronaldo, Leao. All. Martinez.

Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sulc, Provod, Doudera; Kuchta, Schick. All. Hasek.

Il Portogallo attacca, la Repubblica Ceca resiste

Il pallino del gioco in fase iniziale di partita ce l'ha - come era facilmente preventivatile - il Portogallo, che si affida in particolare alle iniziative di Leao. Il milanista all'8' trova Ronaldo nell'area avversaria, ma il tocco dell'ex Juve è sporco e non preoccupa particolarmente Stanek. Spingono i lusitani, mentre la Repubblica Ceca si difende con 11 uomini dietro la linea della palla. Il che comunque rende difficile il compito agli uomini di Martinez, che infatti non riescono a costruire grandissime occasioni. Al 24' è Bruno Fernandes a provarci dalla lunga distanza, ma il suo destro - deviato - non inquadra la porta, seppur di poco. Appena la truppa di Hasek si allunga, si aprono gli spazi e il Portogallo ne approfitta: Bruno Fernandes cerca Leao, che per un soffio non arriva a colpire la sfera. Al 32' è necessario l'intervento super di Stanek per negare a Ronaldo (in sospetto fuorigioco) il gol del vantaggio, con CR7 smarcato da un filtrante illuminante di Bruno Fernandes. Subito dopo il fenomeno classe '85 smarca di tacco Vitinha, il cui inserimento viene neutralizzato in qualche modo dalla retroguardia rivale. In chiusura di frazione è nuovamente Ronaldo a farsi vedere con una girata respinta dall'attento Stanek. All'intervallo siamo quindi ancora sullo 0-0.

Botta e risposta

La ripresa comincia con il tentativo fuori misura di Dalot. Come fuori misura è anche la zuccata di Ronaldo, che tuttavia è sporcata dalla difesa. E' poi Stanek a smanacciare il cross velenoso di Cancelo. Tutti si aspettano il vantaggio del Portogallo e invece a sbloccare il punteggio è la Repubblica Ceca al 62' con un destro a giro da fuori area di Provod, che non dà scampo a Diogo Costa. La selezione di Martinez cerca di scuotersi e dopo sette minuti perviene al pari: stavolta Stanek è tutt'altro che impeccabile sulla sponda di testa di Mendes, la respinta del portiere finisce addosso a Hranac e poi carambola in rete. Subito dopo l'1-1 Bernardo Silva scaglia un mancino a cui Stanek si oppone in qualche modo. Più sicuro invece l'intervento dell'estremo difensore di Hasek sul destro di Vitinha al 78'. La Repubblica Ceca non attacca quasi mai, ma quando lo fa in questo secondo tempo crea più di un grattacapo ai lusitani. All'82' la conclusione di Soucek termina fuori di pochissimo.

La decide Conceicao

Nonostante lo scorrere dei minuti il Portogallo continua a crederci e all'87' Diogo Jota porta avanti i suoi dopo il palo colpito da Ronaldo, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco di CR7. Poco male per i lusitani, perché al 92' Hranac combina un disastro nella propria area, non riesce a spazzare il pallone che viene scaraventato in porta da Conceicao. E' il sigillo decisivo, che regala alla formazione di Martinez un successo pesantissimo.

