Italia, Gatti a Coverciano per sostituire Scalvini: la difesa per Euro 2024 è disegnata

Coverciano (Firenze), 3 giugno 2024 – Fuori Scalvini e dentro Gatti, un altro difensore abbandona Coverciano. La sfortuna continua a perseguitare la Nazionale nella marcia di avvicinamento ad Euro 2024. Un altro infortunio colpisce la difesa di Luciano Spalletti, con il Commissario Tecnico che dopo Francesco Acerbi dovrà fare a meno anche di Giorgio Scalvini. Il centrale dell’Atalanta si è infortunato nel recupero tra la Dea e la Fiorentina giocato a campionato ormai concluso, con l’uscita zoppicante dal campo che aveva fatto temere subito il peggio. Gli esami hanno confermato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, costringendo il tecnico toscano a richiamare subito Federico Gatti che si unirà agli Azzurri al Centro Tecnico Federale.

Con l’indisponibilità di Acerbi e di Scalvini, il reparto arretrato può dirsi al completo e difficilmente i due tagli che Spalletti dovrà effettuare alla rosa si concentreranno su una difesa già martoriata dagli infortuni. Il centrale della Juventus era già in odore di convocazione dalla scorsa settimana, quando il forfait di Acerbi aveva portato il CT a pre allertare Gatti. Il difensore bianconero entra di fatto a far parte del pacchetto di centrali che a oggi conta su Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Gianluca Mancini (Roma) e Riccardo Calafiori (Bologna), con il bolognese adattabile anche in fascia e l’interista pronto ad essere utile nel possibile schieramento a tre nella mente di Spalletti. Intanto oggi a Coverciano sono attese le stesse della Nazionale che avranno il compito di ispirare e motivare gli Azzurri in vista di Euro 2024: si tratta di Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti, i magnifici 5 che saluteranno la squadra e nel pomeriggio scenderanno in campo per l’allenamento indossando speciali maglie celebrative.