Ucraina-Italia, formazioni ufficiali e diretta. Caccia alla qualificazione a Euro2024

Leverkusen, 20 novembre 2023 - Alla BayArena di Leverkusen gli Azzurri di Luciano Spalletti si giocano la qualificazione ai prossimi Europei contro l'Ucraina. Reduce dal successo per 5-2 contro la Macedonia del Nord, alla Nazionale basta conquistare almeno un punto per avere la certezza di essere a Euro 2024, dunque gli uomini di Spalletti avranno a disposizione ben 2 risultati su 3 mentre quelli di Serhij Rebrov, reduci dal successo contro Malta, possono solo vincere. Nel girone C, infatti, dietro la già qualificata Inghilterra con 19 punti è tutto da decidere: al secondo posto c'è proprio l'Italia con 13 punti, gli stessi dell'Ucraina che però è dietro in virtù dello scontro diretto a sfavore visto che all'andata terminò 2-1 con doppietta dell'interista Davide Frattesi, già fuori dai giochi la Macedonia del Nord quarta a quota 7 e Malta ultima a 0 punti.

Formazioni ufficiali

Ucraina (4-1-4-1): Trubin; Konoplya, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Zinchenko, Mudryk; Dovbyk. All. Rebrov Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. All. Spalletti

La diretta

Berardi, Colpani e non solo: gli esclusi di Spalletti

Luciano Spalletti, per scelta tecnica, ha deciso di tenere fuori da questo importante incontro Marco Carnesecchi, Manuel Lazzari, Andrea Cambiaso, Andrea Colpani e Domenico Berardi. L'esclusione dell'ala del Sassuolo è quella che indubbiamente ha fatto più rumore nella giornata di oggi. Dopo le conferme che il classe 1994 non ha subito alcun infortunio, si tratta dunque di una esclusione puramente per scelta tecnica, in quanto Berardi non aveva convinto appieno il Ct nella sfida di venerdì scorso contro la Macedonia. L'allenatore toscano, per comporre la rosa, ha preferito optare per l'esperienza di Matteo Darmian, assieme a Biraghi e Zaniolo, oltre El Shaarawy e Moise Kean.

In caso di sconfitta si andrà agli spareggi

Se l'Italia dovesse terminare al terzo posto, dunque perdere questa sera, l'ultima spiaggia sarebbero gli spareggi: due sfide in gara secca e ai quali parteciperanno le vincitrici di ogni girone delle tre leghe della Nations League, a meno che non siano già qualificate a Euro 2024 (in questo caso si procederebbe scegliendo la migliore delle escluse). Visto che l'Italia ha vinto il suo raggruppamento di Nations League (insieme a Olanda, Croazia e Spagna), avrebbe dunque anche questa seconda possibilità. I playoff si giocheranno il 21 e il 26 marzo 2024 dopo un sorteggio che determinerà gli accoppiamenti. Per quanto riguarda i numeri della sfida, i precedenti sorridono agli azzurri che hanno vinto 7 dei precedenti 9 incontri, due i pareggi.