Ucraina-Italia: quando e dove vederla in tv. Guida al match

Leverkusen, 20 novembre 2023 - E' il giorno della verità per la Nazionale di Luciano Spalletti. Dopo aver battuto 5-2 la Macedonia del Nord, l'Italia deve conquistare almeno un punto contro l'Ucraina nell'ultimo match del Girone C delle qualificazione a Euro 2024, in programma alla BayArena di Leverkusen. Le due selezioni occupano attualmente la seconda posizione dietro alla già qualificata Inghilterra, ma in caso di arrivo a pari merito sarebbero i nostri portacolori a mettersi in tasca il pass per la prossima competizione continentale. Questo alla luce del successo per 2-1 maturato all'andata, con la doppietta di Davide Frattesi a stendere gli avversari.

I precedenti

A far sorridere Donnarumma e compagni ci sono i precedenti nella storia fra Italia e Ucraina. Gli azzurri non hanno infatti mai perso nelle nove sfide disputate fino ad oggi. Sono sette in tutto i successi collezionati dalla nostra Nazionale, con anche due pareggi.

Le parole di Spalletti

“I ragazzi stanno bene, ce li ho tutti a disposizione e ho l’imbarazzo della scelta - le dichiarazioni di Spalletti in vista della gara - Ho qualità da tutte le parti e potenzialità importanti. Andiamo in Germania con la certezza che è una partita in cui possiamo fare risultato. Sono rientrati dentro il gruppo giocatori come Chiesa, che sanno fare la differenza, e abbiamo conosciuto degli elementi nuovi che possono essere dei punti di forza per il futuro di questa Nazionale. L’atteggiamento deve essere quello di giocare la partita per come si è parlato e per come ci siamo allenati, non solo in questa settimana, ma dalla prima volta che ci siamo conosciuti con tutti i nostri campioni. Formazione? “ci saranno 4/5 cambi”. Sull'Ucraina, il commissario tecnico azzurro dice: "Loro hanno un attacco forte, potente, con giocatori che sono in forma nei campionati in cui militano. Dovremo comportarci da squadra e riuscire a fare del nostro meglio. L’importanza della sfida dice che dobbiamo andare oltre quella che è la nostra possibilità, vogliamo far innamorare gli italiani e questo è il momento giusto. E’ la partita giusta per fare il salto di livello che poi ci può permettere di lavorare con più tranquillità".

Le dichiarazioni di Barella

Fra i protagonisti del successo sulla Macedonia del Nord, sicuramente Nicolò Barella, autore di due assist, di cui il primo con un colpo di tacco per il gol del 2-0 di Chiesa. “Questa volta andrebbe bene anche un assist di piatto o di esterno – scherza nell’intervista ai canali social della Figc – l’importante, se il mister mi farà giocare, sarà contribuire alla vittoria della squadra per andare all’Europeo. E’ una partita da non sbagliare, dovremo mettere cuore e testa. Siamo preparati, come sempre abbiamo studiato bene gli avversari e cercheremo di dare il massimo per arrivare dove vogliamo arrivare. Abbiamo tantissima voglia di prenderci questa qualificazione, ci sono stati dei momenti complicati, ma ci siamo meritati di arrivare a giocare questa partita, dove dobbiamo solo pensare a fare risultato senza dover dipendere dagli altri”. Venerdì il centrocampista dell'Inter ha raggiunto quota 50 presenze in Nazionale, un traguardo non da poco per un ragazzo che a 26 anni è già uno dei senatori del gruppo azzurro. “Spero di farne ancora tante. La cosa più bella che ci ha lasciato la partita con la Macedonia del Nord è stata la reazione dopo due situazioni che ci hanno portato a vivere una partita diversa: abbiamo continuato a macinare gioco portando a casa il risultato”. Dopo aver detto di essere pronto a calciare un eventuale rigore (“ma ci sono compagni più abituati di me a tirarli. Per quanto riguarda Jorginho i rigori si sbagliano e si segnano, dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ha fatto in questi anni”), in conferenza stampa Barella spiega che l’Italia giocherà comunque per i tre punti: “Sempre meglio provare a vincere la partita, sarebbe un ulteriore step di fiducia: vincere una gara non è pareggiarla, ma sappiamo di poterla anche pareggiare”.

I convocati per il match

Portieri: Donnarumma, Provedel, Vicario; difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Biraghi, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Mancini; centrocampisti: Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella; ttaccanti - Scamacca, Raspadori, Kean, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.

Probabili formazioni

Ucraina (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. All. Rebrov. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Raspadori, Chiesa. All. Spalletti.

Orario e dove vederla

Ucraina-Italia è in programma in data odierna, lunedì 20 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. Sarà possibile seguire il match in diretta su Rai Uno, con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A disposizione c'è anche la modalità streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Rai Play.

La classifica del Girone C

Inghilterra 19 (già qualificata); Italia, Ucraina 13; Macedonia 7; Malta 0

L'ultima speranza in caso di terzo posto

Nella malaugurata ipotesi in cui l'Italia chiudesse il raggruppamento al terzo posto, sarebbe qualificata agli spareggi, fatti di due sfide in gara secca e ai quali parteciperanno le vincitrici di ogni girone delle tre leghe della Nations League, a meno che non abbiano già il pass per la manifestazione continentale in tasca. In questo caso, il posto verrà preso dalle migliori squadre non qualificate all’interno delle loro stesse leghe. Se l'Italia dovesse classificarsi terza, allora avrebbe diritto a prendere parte agli spareggi, essendo una delle quattro vincitrici del proprio raggruppamento di Nations League (insieme a Olanda, Croazia e Spagna). I playoff si giocheranno il 21 e il 26 marzo 2024 dopo un sorteggio che determinerà gli accoppiamenti.

