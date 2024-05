Manuel Locatelli, niente Euro 2024: su Instagram spunta una storia tutta nera

Torino, 23 maggio 2024 - Luciano Spalletti ha diramato la lista dei pre convocati per Euro 2024. Una lista di trenta giocatori tra cui compaiono volti nuovi, come Riccardo Calafiori, e vari giocatori che hanno ben figurato questa stagione ma che ancora non hanno tanta esperienza in Azzurro come Ricci e Bellanova del Torino, Folorunsho del Verona, ma anche Fagioli (che ha terminato di scontare la pena per calcioscommesse). Ma per qualcuno che entra c'è, necessariamente, qualcuno che esce o, in questo caso, che rimane fuori. Tra gli esclusi ci sono Ciro Immobile, Matteo Politano e Manuel Locatelli.

In particolare, il centrocampista della Juventus non sembra aver digerito di buon grado l'esclusione dai trenta. Infatti, subito dopo la diramazione della lista, sul profilo Instagram di Manuel Locatelli è apparsa una storia completamente nera. Nessuna foto, nessun commento, nessuna emoji, solo buio. Le possibili interpretazioni a questa storia sono varie, ad esempio il nero potrebbe essere il colore che meglio rispecchierebbe il suo umore una volta appresa la notizia della non convocazione. Sicuramente, dato il tempismo con cui è stata pubblicata, tutto lascia presagire che il riferimento sia proprio relativo all'esclusione di un giocatore che, fino a tre anni fa, era parte della truppa che vinse Euro 2021, mentre quest'anno il centrocampista classe 1998 dovrà fare il tifo da casa come tutti noi.

Tutti i pre convocati

Di seguito la lista dei 30 pre convocati dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Di questi trenta, solamente ventisei partiranno alla volta della Germania.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino)

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Prossimi appuntamenti prima della partenza

La nazionale si radunerà venerdì 31 maggio a Coverciano e seguiranno giornate intense tra allenamenti e amichevoli. Gli Azzurri, prima della partenza per la Germania, giocheranno due partite: martedì 4 giugno con la Turchia (ore 21, stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna) e domenica 9 giugno con la Bosnia ed Erzegovina (ore 20.45, stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli). Il giorno seguente al match contro la Bosnia, dunque lunedì 9 giugno, la Nazionale partirà alla volta del quartier generale di Iserlohn in Germania dove si svolgeranno gli ultimi allenamenti in vista dell'esordio ufficiale fissato per sabato 15 giugno contro l'Albania.