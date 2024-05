Preconvocati Italia Euro 2024, ecco i 30 scelti da Spalletti: novità Calafiori, c’è anche Fagioli

Roma, 23 maggio 2024 – Ecco i trenta azzurri che il ct Spalletti ha scelto facendo la lista dei preconvocati per gli Europei in Germania. Spicca la presenza di Riccardo Calafiori del Bologna, difensore in rampa di lancio. C’è anche Nicolò Fagioli, fresco di rientro con la Juve dopo la squalifica per il caso scommesse.

Il raduno a Coverciano è fissato per il 31 maggio, poi il commissario tecnico dell’Italia il 6 giugno dovrà fornire la lista definitiva dei 26 giocatori che prenderanno parte alla rassegna cercando uno storico trionfo bis per la Nazionale. Prima della partenza per la Germania, fissata per lunedì 10 giugno, la Nazionale disputerà due test amichevoli: martedì 4 giugno con la Turchia (ore 21, stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna) e domenica 9 giugno con la Bosnia ed Erzegovina (ore 20.45, stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli).

I preconvocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).