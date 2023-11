Euro2024, Italia-Macedonia del Nord: le pagelle degli azzurri

Roma, 17 novembre 2023 – L’Italia batte la Macedonia del Nord 5-2 nella partita valida per il girone di qualificazione a Euro2024. Ecco le pagelle degli azzurri:

Donnarumma 6. Se la guarda in totale relax fino ai gol su cui non ha colpe.

Darmian 7. Come al solito inappuntabile tatticamente e in più si fa bomber al momento giusto.

Gatti 6. Primo tempo di personalità e costruzione, con il rigore procurato. Distratto sul gol di Atanasov.

Acerbi 6. Pagella in fotocopia con il compagno. Sicuro, solido, ma Atanasov salta tra lui e Gatti e poi lo usa come sponda.

Dimarco 6,5. Aperture, giocate, golosissimi duetti con Chiesa e stavolta non ha neanche bisogno di dannarsi, perchè c’è Fede in formato Supercar.

Barella 7. Il colpo di tacco che apre al 2-0 è al centro di una partita chic.

Jorginho 6,5. Il rigore sbagliato gli abbassa il voto, ma ha avuto coraggio nel tirarlo. Regia perfetta.

Bonaventura 7 . Raffinatezze e sostanza nel creare gioco e occasioni. Avrebbe meritato il gol.

Berardi 6,5. Si accende e dalla sua parte fa vedere giocate e mandrakate.

Raspadori 7. Intelligenza tattica, gioco per la squadra e un gol scacciaincubi. What else?

Chiesa 8. Pronti via e lo picchiano. Zoppica, si riprende e si prende la scena con due gol e mille giocate. Il migliore.

Frattesi 6. Buone giocate in fase offensiva.

Cristante 6 . Entra per far riposare Jorginho e fa il suo.

Zaniolo 5,5 . Pochi spunti e un giallo evitabilissimo.

El Shaarawy 7 . Pochi minuti per lasciare il segno con un gran bel gol.

All. Spalletti 7,5. Ha costruito una Nazionale che gioca molto bene, trova occasioni, segna. Fa bene a preservare Chiesa, Bonaventura e Jorginho togliendoli sul 3-1 ma fatalmente quei cambi creano qualche minuto di caos che frutta il 3-2. Il calo di tensione non deve ripetersi.

Voto squadra 6.5

