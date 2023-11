Italia-Macedonia del Nord, Spalletti: "Giocato bene per 90'. Grande reazione dopo il 3-2"

Roma, 17 novembre 2023 – Missione compiuta per l’Italia di Luciano Spalletti che allo stadio Olimpico di Roma batte per 5-2 la Macedonia del Nord e aggancia l’Ucraina al secondo posto del girone B delle qualificazioni ai prossimi Europei di calcio. E proprio contro l’Ucraina, lunedì a Leverkusen, gli azzurri giocheranno un vero e proprio spareggio per conquistare il pass per kermesse continentale. Intanto, però, l’Italia può godersi la vittoria di questa sera maturata al termine di un match nel complesso dominato, nonostante un blackout di 20’ che ha rimesso in partita la selezione macedone: ad aprire le danze è stato il colpo di testa vincente di Darmian al 17’. Trovato il gol, L’Italia ha sciolto le briglie e, dopo aver sprecato qualche buona occasione per rimpinguare il proprio bottino (clamorosa quella capitata sui piedi di Jorginho che ancora una volta ha fallito un calcio di rigore), ha piazzato un uno-due letale in chiusura di tempo, quando è salito in cattedra Federico Chiesa che con una splendida doppietta ha mandato gli azzurri negli spogliatoi sul 3-0. Dopo l’Intervallo, però, è arrivato l’inspiegabile blackout degli azzurri che per circa 20’ minuti hanno smarrito le giuste distanze e trame di gioco, incassando tra il 52’ e il 74’ due reti da Atanasov che ha riaperto completamente i giochi. A scacciare definitivamente lo spauracchio della rimonta ci hanno pensato nel finale Raspadori ed El Sharaawy, che hanno fissato il risultato sul 5-2 con due diagonali vincenti mandati a bersaglio rispettivamente all’81’ e al 93’. Il risultato e la prestazione dell’Italia, nonostante il passaggio a vuoto tra il 50’ e il 70’, ha lasciato ampiamente soddisfatto il CT azzurro Luciano Spalletti, che ha voluto elogiare la prestazione dei suoi ragazzi e in particolar modo la reazione di grande carattere avuta dopo il gol del 3-2 siglato da Atanasov: “L’Italia secondo me ha giocato bene la partita per tutti i 90 minuti – ha spiegato Spalletti ai microfoni della Rai nel postpartita –. Purtroppo, ogni tanto, succede che si abbassi un po’ la guardia e si lotti di meno sui palloni, quando si pensa che il risultato sia acquisito. Sapevamo, però, che sui calci d’angolo potevamo pagare qualcosa in termini di centimetri, per cui, dopo aver preso gol, la squadra si è alzata e c’è stata anche la casualità del secondo gol che ha creati caos dal punto di vista psicologico e ha reso tutto più difficile. Dobbiamo quindi mettere in risalto la reazione psicologica sul 3-2”. Positiva anche la prestazione dell’attacco che ha portato a casa un cospicuo bottino: “Il fatto di riuscire ad arrivare davanti alla porta è una qualità che abbiamo. Andrebbero contate anche tutte le altre occasioni che abbiamo avuto. Secondo me, però, abbiamo fatto passi avanti notevoli”. Spalletti, infine, ha voluto dare conforto a Jorginho dopo l’ennesimo errore dal dischetto: “Bisogna fargli i complimenti. È stato bravissimo il portiere che gli ha fatto credere di avere il vuoto e lui non ha angolato la palla bene. Jorginho resta però un rigorista speciale per l’Italia”.