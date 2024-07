Portogallo-Slovenia: probabili formazioni, orario e dove vederla

Francoforte, 1 luglio 2024 - Alla Frankfurt Arena va in scena l'ottavo di finale di Euro 2024 fra Portogallo e Slovenia. I lusitani sono reduci dal primo posto nel Gruppo F, ma anche dalla sconfitta nell'ultimo match contro la Georgia, che ha interrotto la striscia di 12 vittorie consecutive tra le gare di qualificazione e la fase finale della manifestazione. Sesko e compagni invece hanno chiuso in terza posizione il Gruppo C, inchiodando sullo 0-0 l'Inghilterra nell'ultima partita. Chiaro che ai nastri di partenza si presentino da favoriti Cristiano Ronaldo (che cerca ancora il primo gol nel torneo) e soci, ma la Slovenia può rappresentare un ostacolo non così facile da superare. Chi passa il turno affronterà nei quarti di finale la vincente di Francia-Belgio. Le due selezioni si sono sfidate in amichevole a Lubiana lo scorso marzo e nell'occasione sono stati i padroni di casa ad avere la meglio per 2-0, con le reti di Adam Gnezda Cerin e Timi Elsnik.

Ronaldo e Pepe

Le dichiarazioni degli allenatori

"Tutti abbiamo visto cosa ha fatto la Slovenia nelle tre partite. La conosciamo bene da marzo e non è stata una sorpresa vedere che non ha preso gol contro l'Inghilterra - il commento di Roberto Martinez, commissario tecnico del Portogallo. È una squadra organizzata come un club, quindi è un enorme merito per il lavoro dell’allenatore. Conosciamo tutti le loro qualità individuali, la capacità di creare con attacchi veloci. È una squadra molto completa, quindi dobbiamo dare il massimo". Queste invece le parole del collega sloveno, Matjaz Kek: "Spero solo che i ragazzi rimangano rilassati e concentrati. Sappiamo con chi abbiamo a che fare. Il Portogallo è una delle favorite alla vittoria di Euro 2024, ma noi vogliamo un buon risultato e non ci preoccupiamo troppo di come saremo in campo. Penso che soffriremo in certi momenti. Allo stato attuale, tutti sono in corsa per questa partita".

Le probabili formazioni

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Vitinha, Palinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. All. Martinez. Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. All. Kek.

Orario e dove vedere l'incontro

La sfida fra Portogallo e Slovenia è in programma oggi, lunedì 1 luglio, con calcio d'inizio fisato alle 21. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sul satellite verrà trasmessa sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, su Now per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando le rispettive app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con Giancarlo Marocchi come commentatore tecnico, mentre la Rai ha selezionato Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni.

Leggi anche: Euro 2024, Spagna-Georgia 4-1: le Furie Rosse vincono in rimonta