Scozia-Ungheria 0-1, Csoboth all'ultimo respiro elimina gli scozzesi

Stoccarda (Germania), 23 giugno 2024 - L'Ungheria ha vinto, nel modo più incredibile, l'ultima decisiva sfida del girone A di Euro 2024 contro la Scozia. La squadra dell'italiano Rossi ha ottenuto i tre punti proprio grazie ad un gol realizzato allo scadere, al 100', nell'ultimo minuto di recupero disponibile. La rete di Csoboth elimina gli scozzesi dal torneo, fermi ad un solo punto e quarti nel raggruppamento, mentre regala la possibilità di ripescaggio come una delle migliori terze agli ungheresi.

Le formazioni titolari

Clarke schiera la sua Scozia con un 5-4-1 di contenimento. Gunn presiede i pali, Ralston, Hendry, Hanley, McKenna e Robertson compongono la affollata linea difensiva. McGinn, Gilmour, McGregor e McTominay sono i quattro centrocampisti, mentre Adams è l'unico riferimento offensivo. Rossi preferisce il 3-4-2-1, con Gulacsi in porta e Botka, Orban e Dardai in difesa. Bolla e Kerkez sono i due esterni a tutto campo, mentre Styles e Schafer sono i due mediani. Sallai e Szoboszlai si muovono sulla trequarti, alle spalle di Varga.

Primo tempo

Le due squadre partono a tutta velocità, mettendo in campo grande aggressività e intensità agonistica. Bolla è il primo a cercare una conclusione al minuto 7: l'ungherese conclude da fuori area e trova la risposta di Gunn. La partita resta estremamente piatta. Le formazioni in campo non riescono a creare chance, commettono diversi errori tecnici e il peso della partita è notevole per entrambe. Alla mezz'ora Szoboszlai ha una possibile occasione su calcio piazzato, che però sciupa malamente. Poco dopo è Sallai a cercare fortuna da lontanissimo e a sparare il pallone direttamente in curva. Un'altra opportunità, sempre per l'Ungheria, arriva nuovamente da calcio di punizione: Szoboszlai è altruista e pennella un cross sul secondo palo, che Orban incorna scheggiando la traversa al minuto 41. L'ultimo lampo della prima frazione di gioco arriva da un contropiede concluso dal numero 10 ungherese, Szoboszlai, che spedisce la sfera direttamente in curva dai venti metri. Squadre al riposo sul punteggio di parità, in una sfida non molto emozionante.

Secondo tempo

L'Ungheria riparte alla ricerca di un gol che possa sbloccare il match. Sallai tenta una girata poco convinta e debole al minuto 48, ma è l'unico tentativo di queste prime battute della seconda frazione di gioco. La manovra della squadra di Rossi è molto lenta e farraginosa, la Scozia non fa niente per aumentare i ritmi e si limita a rimanere ordinata dietro. Sallai ci riprova al minuto 56, stavolta con più convinzione, e la difesa respinge con Ralston. Al 70' il gioco si interrompe per diversi minuti a causa di un contrasto molto duro con protagonista Varga, che viene portato via in barella. Il match non decolla neanche dopo le sostituzioni, nonostante i ritmi si facciano più frenetici. Iniziano i dieci minuti di recupero e l'Ungheria le prova tutte per vincerla. Prima Szboszolai viene fermato da una parata di Gunn, poi Csoboth è sfortunatissimo e colpisce in pieno il palo al 91'. Al minuto 98 c'è una opportunità anche per gli scozzesi, con Hanley centravanti improvvisato che impegna Gulacsi con un piattone scoccato dal cuore dell'area. Incredibilmente, l'Ungheria si porta in vantaggio all'ultimo respiro. Al decimo e ultimo minuto di recupero gli ungheresi scattano in contropiede dopo un corner degli scozzesi, Csoboth buca il portiere avversario e realizza la rete che vale la vittoria.

Il tabellino del match

Scozia (5-4-1): Gunn; Ralston (84' Christie), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (89' Morgan); McGinn (76' Armstrong), Gilmour (83' McLean), McGregor, McTominay; Adams (76' Shankland). Commissario tecnico: Clarke. A disposizione: Kelly, Clark, Shankland, Christie, Cooper, Armstrong, Morgan, Conway, Jack, Ross McCrorie, McLean, Taylor, Forrest. Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Botka, Orban, Dardai (74' Szalai); Bolla (86' Csoboth), Styles (61' Nagy), Schafer, Kerkez (86' Nagy); Sallai, Szoboszlai; Varga (74' Adam). Commissario tecnico: Rossi. A disposizione: Dibusz, Szappanos, Balogh, Nego, Adam, Fiola, Kleinheisler, Gazdag, A. Nagy, Zs. Nagy, Lang, Csboth, A. Szalai, Horvath, Kata. Marcatori: 90+10' Csoboth (Ung) Cartellini gialli: Styles, Orban, Schafer, McTominay Cartellini rossi: -

