Slovacchia-Romania 1-1, Calzona e Iordanescu agli ottavi

Francoforte (Germania), 26 giugno 2024 - Slovacchia e Romania si sono spartite la posta in palio nell'ultima giornata del gruppo E, conquistando così anche la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024. Il match, aperto dal gol di Duda e rimesso in equilibrio dal rigore di Razvan Marin, resta congelato fino alla fine sul risultato di 1-1. La squadra di Iordanescu supera il turno come prima del gruppo, mentre quella di Calzona come una delle migliori terze. A decidere l'esito del passaggio del turno è stato il match tra Belgio e Ucraina, chiuso sull'1-1. I belgi passano come secondi, gli ucraini vengono eliminati. Incredibilmente, tutte le nazionali in questo girone chiudono a pari punti, ovvero 4.

Le formazioni titolari

Calzona sceglie il 4-3-3 per la sua Slovacchia. Tra i pali c'è Dubravka, coadiuvato dalla linea a quattro composta da Pekarik e Hancko sulle corsie laterali e Vavro e Skriniar in mezzo. Kucka, Lobotka e Duda formano il centrocampo, mentre Schranz, Strelec e Haraslin sono i tre giocatori più avanzati. Dall'altra parte Iordanescu preferisce un più quadrato 4-1-4-1, con Nita in porta. Ratiu, Dragusin, Burca e Bancu sono i quattro difensori, mentre Marius Marin è il mediano davanti alla retroguardia. L'altro Marin, Razvan, completa la metà campo con Hagi, Stanciu e Coman. Dragus è l'unica punta.

Primo tempo

L'inizio di partita è a buoni ritmi, ma per assistere alla prima conclusione bisogna attendere il minuto 11. Ratiu passa sulla fascia sinistra, il suo cross viene respinto e il pallone diventa buono per Hagi, che però spara alle stelle. La Romania continua a mettere pressione alla difesa avversaria. Razvan Marin ci prova su calcio di punizione diretto senza inquadrare lo specchio della porta. La Slovacchia, superato il quarto d'ora, riesce ad alzare il baricentro e ad affacciarsi all'area rivale. La grande occasione per la nazionale di Calzona la crea Haraslin, che al 22' calcia bene una punizione e mette in difficoltà il portiere Nita, che pasticcia un po'; la sfera rimane giocabile ma sfila lungo la porta senza che nessuno riesca ad impattarla in rete. Passano due minuti e gli slovacchi trovano il gol del vantaggio: Kucka pennella uno splendido cross dalla destra, all'altezza della trequarti campo, e pesca la testa di Duda sul secondo palo. Il centrocampista dell'Hellas Verona impatta bene e buca il portiere per l'1-0. Ora la Romania fa fatica ma cerca comunque di reagire. Un episodio cambia l'andamento del match: al 37' l'arbitro assegna, su imbeccata del Var, un calcio di rigore per fallo di Hancko su Hagi, commesso proprio sulla linea dell'area. Marin va sul dischetto e realizza il gol che vale il pareggio.

Secondo tempo

Le squadre tornano sul terreno di gioco mentre inizia a piovere. Il risultato attuale premierebbe entrambe le squadre, che quindi non rischiano più di tanto in fase difensiva. Al minuto 60 la Romania si fa vedere con Marin, che dal limite impegna Dubravka, il quale può solo osservare la conclusione successiva di Dragus che non centra lo specchio della porta slovacca. Dall'altra parte del campo Nita risponde ad un tentativa di Strelec, ma può solo pregare quando al 65' Haraslin sfiora il palo con una rasoiata a giro dai sedici metri. Il match si trascina stancamente verso la fine senza emozioni di sorta. Ormai le due squadre osservano più quanto accade sul campo di Stoccarda, dove si gioca tra Belgio e Ucraina. Non accade altro e il match si chiude sull'1-1: Slovacchia agli ottavi come una delle migliori terze, Romania da prima del girone.

Il tabellino del match

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik (90+2' Gyomber), Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda (90+2' Bero); Schranz (78' Duris), Strelec (70' Bozenic), Haraslin (70' Suslov). C.T. Calzona. Romania (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin; Hagi (66' Man), R. Marin (86' Rus), Stanciu, Coman (58' Sorescu); Dragus (67' Puscas). C.T. Iordanescu. Marcatori: 24' Duda (Svk), 37' R. Marin (R) (Rou) Cartellini gialli: Burca, Bancu, Puscas, Duda Cartellini rossi: - Classifica girone E: Romania 4, Belgio 4, Slovacchia 4, Ucraina 4