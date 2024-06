Italia-Svizzera, in palio i quarti degli Europei. Tutti i precedenti: azzurri a caccia della 30esima vittoria

L’Italia di Luciano Spalletti e la Svizzera di Murat Yakin si sono classificate seconde nei rispettivi gironi e ora si affronteranno nella partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 all’Olympiastadion di Berlino. La gara è in programma sabato 29 alle 18.

Le partite tra le due nazionali sono state numerose e la prima storica sfida è stata un’amichevole disputata nel 1911 all’Arena Civica di Milano, davanti a 4mila spettatori e terminata in pareggio con il risultato di 2-2. Solo pochi giorni dopo veniva disputata una seconda amichevole, questa volta allo stadio la Charrière in Svizzera, dove la squadra di casa trovò un imponente vittoria per 3-0 contro la squadra italiana guidata dal ct Umberto Meazza.

La sfida tra Italia e Svizzera valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar

Il primo trionfo italiano arriva durante la quarta amichevole, nel 1914: vittoria di misura in trasferta grazie alla rete di Luigi Barbesino. La prima partita disputata in una vera competizione tra Italia e Svizzera è stata giocata durante i quarti di finale dei Giochi Olimpici di Parigi del 1924, quando gli elvetici hanno avuto la meglio sugli azzurri con il risultato di 2-1.

Dopo altre venti amichevoli disputate, vinte prevalentemente dalla Nazionale italiana, sono i Mondiali di calcio in Svizzera del 1954 il palcoscenico che offre una nuova sfida. I padroni di casa hanno affrontato l’Italia per ben due volte, prima vincendo per 2-1 durante la fase a gironi della competizione, poi per 4-1 durante la fase degli spareggi del torneo. La rivincita azzurra è arrivata otto anni dopo, nella fase a gironi della Coppa del Mondo in Cile nel 1962, quando l’Italia è riuscita a battere la Svizzera per 3-0.

Altri due incroci si sono giocati durante le qualificazioni agli Europei del 1968, dato che entrambe facevano parte del girone 6. La prima partita si concluse in pareggio per 2-2, mentre la seconda è terminata con il dominio italiano che vinse per 4-0 grazie alle reti di Sandro Mazzola, Gigi Riva e alla doppietta di Angelo Domenghini.

Anche le qualificazioni ai Mondiali del 1974 sono state il palcoscenico di un doppio incrocio tra Italia e Svizzera. Dopo la prima partita terminata 0-0, il secondo scontro si è concluso con una vittoria azzurra, grazie alle reti del solito Gigi Riva e di Gianni Rivera.

Altre occasioni per lo scontro Italia-Svizzera le troviamo sempre durante le qualificazioni delle diverse competizioni: Euro 1988, i Mondiali del 1994 e gli Europei del 2000. Il doppio confronto per partecipare a Euro ’88 si è concluso con un pareggio in Svizzera, ma con una vittoria italiana per 3-2 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con le reti di Donadoni e la doppietta di Altobelli. Nel 92/93 il pareggio avviene in Italia, mentre in Svizzera la nazionale azzurri viene battuta di misura a causa del rosso subito da Dino Baggio e del gol siglato da Marc Hottiger. Per le qualificazioni a Euro 2000 la doppietta a Udine di Alessandro Del Piero porta l’Italia a vincere la partita di andata, mentre la gara di ritorno in trasferta termina con il risultato di 0-0.

Gli incontri più recenti sono stati durante le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022, dove entrambe le partite sono terminate in pareggio, 0-0 la prima e 1-1 la seconda con il gol dello svizzero ex Udinese Silvan Widmer recuperato dal terzino italiano e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

In totale, le partite tra le due nazionali sono state ben 61, di cui 29 vinte dagli azzurri e 8 dagli elvetici, mentre 24 sono stati i pareggi. Gli ottavi di finale a Euro 2024 daranno all’Italia la possibilità di salire a quota 30 vittorie contro la Svizzera.