Sorteggi Euro 2024, la diretta: le avversarie dell’Italia. Tutte le squadre e i gironi

Amburgo, 2 dicembre 2023 – Euro 2024, ci siamo. Ad Amburgo vanno in scena i sorteggi della competizione in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. L’Italia campione in carica, che ha conquistato il pass grazie al secondo posto nel gruppo C alle spalle dell’Inghilterra, è inserita in quarta fascia: il rischio di un girone di ferro per gli azzurri del ct Luciano Spalletti è alto.

Euro 2024, il format

Ventiquattro le nazionali in lizza agli Europei: 21 sono già qualificate, per le ultime tre bisognerà aspettare i playoff che si disputeranno in primavera. Il torneo è composto da sei gironi da quattro squadre: passano il turno le prime due di ogni gruppo, più le quattro migliori terze classificate. Chiusa la prima parte, scatta quindi la fase a eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinali e finale.

