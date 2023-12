Sorteggio Europei 2024: come funziona, le fasce, orario e dove vederlo in tv

L'Italia sta per conoscere il cammino che l'attende agli Europei 2024, ai quali si è qualificata dopo aver chiuso al secondo posto il raggruppamento C alle spalle dell'Inghilterra. Sabato 2 dicembre, è infatti previsto all’Elbphilharmonie di Amburgo il sorteggio della fase a gironi della manifestazione continentale in programma in Germania nell'estate prossima. Essendo stata inserita in quarta fascia assieme alla Serbia, Svizzera e altre tre vincenti dei playoff, la Nazionale di Luciano Spalletti rischia un gruppo di ferro e una strada estremamente complicata per il passaggio del turno.

Come funziona il sorteggio

Fino a questo momento hanno conquistato il pass per la Germania 21 selezioni. Saranno però 24 quelle che prenderanno parte agli Europei. Le squadre saranno divise in quattro urne. La Nazionale di casa è inserita nella prima urna, quella delle teste di serie (con posizione già assegnata, A1), insieme alle cinque migliori prime delle qualificazioni. Nella seconda urna le altre cinque prime classificate e la migliore seconda (Austria, 19 punti). A seguire l’urna 3 con altre sei seconde e l’urna 4, con le tre seconde che hanno il punteggio più basso, tra le quali l’Italia, e le tre qualificate dai playoff.

Le fasce

Prima fascia: Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna; Seconda fascia: Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria; Terza fascia: Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia; Quarta fascia: Italia, Serbia, Svizzera, vincente playoff 1, vincente playoff 2, vincente playoff 3

Orario e dove vedere il sorteggio

Il sorteggio comincerà alle 18. In rappresentanza degli azzurri ecco il commissario tecnico Spalletti, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il segretario generale Marco Brunelli, oltre a Gigi Buffon, invitato dall’Uefa insieme ad altre leggende del calcio continentale. L'evento verrà trasmesso in chiaro dalla Rai su Rai 2 e per gli abbonati di Sky su Sky Sport 24, canale 200 del digitale terrestre. A disposizione anche la modalità streaming, rappresentata dal sito e dall'applicazione di Rai Play e Sky Go.

