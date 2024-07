Yamal-Williams: la ‘bromance’ che fa volare la Spagna. Alla morra cinese per la borraccia

Colonia, 1 luglio 2024 –Nico Williams e Lamine Yamal, che gioia per gli occhi. Sono proprio loro due le gemme della nazionale spagnola, che ha battuto in rimonta per 4-1 la Georgia ieri sera, ottenendo il pass per i quarti di finale, dove la aspetta la Germania. Rispettivamente 2002 e 2007, stanno trascinando la “Roja” in questo Europeo, mettendo in difficoltà tutte le squadre, compresa la nostra Nazionale, per maggiori informazioni chiedere a Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco. Classe e tecnica che si alternano a quel pizzico di incoscienza e spensieratezza giovanile, sono questi gli ingredienti che stanno rendendo grandi questi due ragazzi, alla loro prima esperienza in un torneo ufficiale con la Spagna.

In un periodo in cui il nostro ct, Luciano Spalletti, istituisce i comandamenti da seguire e proibisce l’uso di cellulari e PlayStation in ritiro, i baby fenomeni spagnoli si divertono e danno spettacolo in campo, tra una partita a Fifa e un ballo su TikTok. Curioso e simpatico anche il siparietto di ieri sera tra i due: a fine partita, infatti, si sono giocati la borraccia per bere a ‘carta forbice sasso’, dimostrando come, in fin dei conti, non sono altro che due ragazzini che si stanno godendo uno dei migliori momenti della loro vita, incantando milioni di persone per la loro classe, con una naturalezza unica.

Il ct De La Fuente non può far altro che godere e ringraziare, perché Yamal e Williams, insieme a Fermin Lopez, Pau Cubarsi e molti altri giovani sono una garanzia per il futuro delle Furie Rosse, che stanno risalendo la china dopo le esperienze disastrose degli ultimi tre Mondiali. Questo grazie anche a un programma di crescita giovanile sempre più efficacie, che permette alla Spagna di sfornare nuovi talenti.

Sui due attaccanti spagnoli ci sono puntati gli occhi di tutto il mondo del calcio. Il Psg ha addirittura provato a intavolare una trattativa con il Barcellona per l’acquisto di Yamal, offrendo 250 milioni. Una cifra che farebbe vacillare chiunque, tranne i ‘blaugrana’, che vogliono tenersi stretto il loro talentino. Su Williams, in forza all’Athletic Bilbao, il Chelsea ha provato a sondare il terreno, senza attualmente affondare il colpo.