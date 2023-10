Fabio Grosso ferito a Marsiglia, Infantino: “Nel calcio non c’è spazio per la violenza”

Marsiglia, 30 ottobre 2023 – Il viaggio in pullman della squadra di calcio si ferma in uno scenario da guerriglia urbana. La sassaiola contro il Lione oltre ai quindici punti di sutura sul volto dell’ex azzurro Fabio Grosso, colpito da una pietra: unanime la condanna del mondo del calcio e della politica per quanto accaduto ieri per la partita – poi cancellata –contro il Marsiglia.

Il ministro dello Sport francese Amélie Oudéa-Castéra ha detto che sette sospetti sono stati arrestati, e l'emittente Bmi ha detto lunedì mattina che il numero è salito a nove, citando fonti della polizia. Il ministro degli Interni Gérald Darmanin ha affermato che cinque agenti di polizia sono rimasti feriti e che "la videosorveglianza ci permetterà senza dubbio di arrestare altre persone".

Il ministro dello Sport francese: “Atti da sradicare”

"Questi atti di stupidità e di odio che non hanno nulla a che fare con lo sport, devono essere sradicati con la massima determinazione grazie agli sforzi collettivi di tutti coloro che amano veramente lo sport. Questi atti inaccettabili costituiscono una negazione dei valori stessi del calcio e dello sport e i responsabili devono essere tutti individuati e puniti severamente",

La stampa poi , in particolare l'Equipe, urla allo scandalo. Ccosì recita l’editoriale di Vincent Duluc: "Bisogna davvero essere idioti di basso livello, per credere che non ci sia abbastanza odio in questo mondo in questo momento, e che il calcio della domenica sera valga spargimento di sangue, anche se lieve”.

Infantino (Fifa): “Nel calcio non c’è posto per la violenza”

Rapida anche la risposta della Fifa. "Non c'è assolutamente posto per la violenza nel calcio". Così il presidente Gianni Infantino. Che continua: "Tali eventi, non hanno posto nel nostro sport né nella nostra società e chiedo alle autorità competenti di garantire che vengano prese misure adeguate", ha aggiunto.