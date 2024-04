FeralpiSalò, con il Cosenza è spareggio salvezza: probabili formazioni e dove vederla

Nel duello diretto di domani con il Cosenza la FeralpiSalò si giocherà una grossa fetta della sua prima stagione in serie B. Grazie ai risultati dell’ultimo turno (e in particolare alla fondamentale vittoria in casa della quotata Cremonese), la squadra di Marco Zaffaroni si è rilanciata in modo significativo nella lotta per rimanere tra i cadetti.

Quando mancano sette partite al termine, i gardesani si sono portati a due soli punti dai play out e a quattro dalla zona “salvezza-diretta”, dove si trova, affiancata allo Spezia, proprio la compagine calabrese. È chiaro, quindi, che i punti in palio al “Garilli” domani (fischio d’inizio alle 14) varranno letteralmente doppio e che una vittoria consentirebbe alla formazione verdeblù di compiere un balzo in avanti che potrebbe rivelarsi determinante.

I rossoblù giungeranno a Piacenza decisi a “cancellare” la sconfitta interna patita con il Brescia e fermamente intenzionati a fare risultato, ma la FeralpiSalò, che in questa stagione sta raccogliendo più soddisfazioni in trasferta che sull’ipotetico campo di casa (quello reale rimane il “Turina” di Salò, inadatto però ai requisiti richiesti per ospitare la serie B), è chiamata a mettere in campo nei prossimi 90’ tutte le qualità a sua disposizione per far continuare la sua risalita. Mister Zaffaroni non potrà contare sugli infortunati Balestrero e Di Molfetta, uscito malconcio dalla gara dello “Zini” e che dovrebbe venire sostituito da Zennaro, favorito su Hergheligiu per una maglia da titolare a centrocampo.

Il tecnico gardesano ha delineato in modo chiaro l’atteggiamento che dovrà caratterizzare i suoi giocatori dall’inizio alla fine di quest’attesa sfida-verità: “Con il Cosenza sarà più difficile che con la Cremonese. Con i grigiorossi non avevamo nulla da perdere. Invece con i rossoblù sarà uno scontro diretto ed entrambe le squadra cercheranno di vincere. Noi dobbiamo continuare con quella che è diventata ormai la nostra filosofia, concentrarci sulla partita senza guardare la classifica. Vista l’importanza della posta in palio, sarà molto importante l’aspetto emotivo. Dobbiamo mantenere grande attenzione e non commettere errori”. Lo spirito giusto per consentire alla matricola gardesana di continuare la sua risalita e compiere un passo in avanti verso quella salvezza nella quale la FeralpiSalò crede sempre di più.

Probabili formazioni

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Letizia; Dubickas (Manzari), La Mantia (Butic). All: Marco Zaffaroni.

Cosenza (4-3-2-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni, Frabotta; Zuccon (Voca), Calò, Florenzi; Marras (Canotto), Antonucci (Forte); Tutino (Crespi). All; William Viali.

La partita si giocherà sabato 6 aprile, alle 14, allo Stadio Garilli di Piacenza e sarà visibile su Sky e Dazn.