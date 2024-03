FeralpiSalò, l’illusione dura poco e il Parma si porta a casa la vittoria

La FeralpiSalò lotta con orgoglio e determinazione, ma deve cedere alle qualità di un Parma che consolida il suo primato. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio, la squadra di Zaffaroni riesce a pareggiare al 20’ della ripresa, ma concede ai gialloblù un’occasione fatale che la lascia a mani vuote. La matricola verdeblù cerca di mettere in difficoltà i ducali con una partenza lanciata, ma il ritmo dei gardesani non impensierisce la squadra di Pecchia, che, pur senza premere a fondo sull’acceleratore, fa valere le sue qualità.

Il primo, vero sussulto dell’incontro è così di marca ospite, con Mihaila che all’11’ cerca la conclusione ad effetto, ma la palla si perde di poco sul fondo. La FeralpiSalò è molto attenta in difesa e risponde con prontezza ai tentativi dei gialloblù, che con il passare dei minuti crescono d’intensità.

Lo svantaggio

Dopo un botta e risposta rimasto senza esito tra Bonny e Di Molfetta, al 29’ una triangolazione Cyprien-Bonny-Mihaila consente al trequartista emiliano, liberato di tacco dal compagno, di superare la difesa locale e battere Pizzignacco. Una volta passata in svantaggio, la FeralpiSalò cerca di reagire, ma la retroguardia del Parma non concede spazi.

Il primo tempo si chiude senza altre grosse occasioni e gli spunti di Kourfalidis e Hernani non bastano per modificare il risultato. Lo svantaggio con la capolista non spaventa la matricola gardesana, che nella ripresa torna in campo decisa a farsi valere.

L’illusione

L’avvio del secondo tempo mostra così le conclusioni in rapida successione di Martella e Di Molfetta. Il risultato non cambia, ma al 20’ la grinta della formazione verdeblù porta i suoi frutti e al 20’ Dubickas è bravo a farsi largo nell’area gialloblù, battendo Chichizola con un tocco preciso. La gioia della squadra di Zaffaroni, però, è di brevissima durata.

Doccia fredda

Il Parma, infatti, torna in vantaggio alla prima azione. Corre il 23’ quando Estevez calcia dal limite una beffarda conclusione che trafigge Pizzignacco. A questo punto l’incontro sale ulteriormente di tono e Man e Pilati si rendono pericolosi, mentre al 36’ Charpentier colpisce la traversa. La formazione verdeblù prova a raddrizzare la situazione sino al termine, ma la capolista tiene ben stretto il prezioso vantaggio e conduce in porto la vittoria che lascia a mani vuote una pur valida FeralpiSalò. Il primo impegno dopo la pausa della squadra di Zaffaroni sarà lunedì 1 aprile in casa della Cremonese.

Il tabellino

FERALPISALÒ-PARMA 1-2

Primo tempo: 0-1 FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6; Bergonzi 6, Pilati 6,5, Martella 6,5; Letizia 6 (39’ st Pietrelli sv), Kourfalidis 6,5, Fiordilino 6, Di Molfetta 6,5 (29’ st Zennaro 6), Tonetto 6 (29’ st Giudici 6); Manzari 6 (11’ st Dubickas 6,5), Butic 6 (11’ st La Mantia 6). A disposizione: Liverani; Volpe; Krastev; Ceppitelli; Hergheligiu; Attys. All: Marco Zaffaroni 6,5. Parma (4-2-3-1): Chichizola 6,5; Del Prato 6, Osorio 6, Circati 6,5, Zagaritis 6,5; Hernani 6,5 (27’ st Sohm 6), Cyprien 6 (9’ st Estevez 6,5); Man 7, Bernabé 6 (34’ st Camara sv), Mihaila 6,5 (9’ st Benedyczak 6); Bonny 6,5 (27’ st Charpentier 6). A disposizione: Turk; Corvi; Balogh; Colak; Partipilo; Coulibaly; Valenti. All: Fabio Pecchia 7. Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti. Marcatori: 29’ pt Mihaila; 20’ st Dubickas; 23’ st Estevez. Note: ammoniti: Fiordilino; Charpentier - angoli: 3-9 – recupero: 0 e 4’ - spettatori: 2.589 (di cui 1.454 ospiti).