A casa della juventus. Primavera travolta (3-0): baby viola in crisi . Allarme rosso dopo il quinto ko in campionato

Ennesimo stop per la Fiorentina Primavera che in trasferta contro la Juventus è incappata nella sconfitta più pesante di questo avvio di campionato: 3-0. Bianconeri, bravi a portarsi in vantaggio al 40’ con Vacca e poi a raddoppiare in avvio di ripresa con Anghelè (53’), prima del tris al 90’ siglato da Scienza. Per la squadra di Galloppa - terzultima a soli cinque punti e con il rischio di farsi superare oggi dal Lecce - si tratta del quinto ko di questo inizio di stagione: un bilancio fin qui davvero deludente se si pensa che nella scorsa annata (con ben altro tipo di rosa) i viola dopo otto turni erano in piena zona playoff.

A preoccupare, in particolare, resta la fase offensiva: la Fiorentina, che ha il peggior attacco del campionato (appena 5 reti all’attivo). Urge una svolta.

Fiorentina (3-4-3): Vannucchi; Biagetti, Sadotti (81’ Gudelevicius), Elia; Spaggiari (66’ Fortini), Vitolo, Harder (81’ Caprini), Denes (54’ Scuderi); Padilla (54’ Braschi), Sene, Rubino. All. Galloppa.

Andrea Giannattasio